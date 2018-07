Fernando Alonso saluta Sergio Marchionne con un tweet

F1 - Fernando Alonso : “Resterò in F1 solo con un top team per vincere il Mondiale. Le gare prima erano imprevedibili - ora sono noiose” : Fernando Alonso dopo il trionfo nella 24 Ore di Le Mans con la Toyota è tornato in Formula Uno sulla sua McLaren, ma il weekend di Le Castellet (Francia) è stato ancora una volta ben al di sotto delle aspettative. Ora è già tempo di pensare avanti perché domani si riparte in Austria a Zeltweg. Il due volte campione iridato ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato di diversi temi legati al suo futuro. “Devo capire ...

24 Ore di Le Mans 2018 : Fernando Alonso entra nella storia ed ora punta dritto alla Tripla Corona : Fernando Alonso ce l’ha fatta. Lo spagnolo ha vinto la 24 Ore di Le Mans 2018 assieme ai suoi compagni del team Toyota Gazoo Racing ovvero il nipponico Kazuki Nakajima e l’elvetico Sebastien Buemi, precedendo proprio i colleghi di marchio in una vera e propria parata per la Toyota. L’equipaggio della vettura numero 8, come si sapeva, partiva con i favori del pronostico, e lo aveva già confermato centrando la pole position, ma ...

Fernando Alonso : “Ora la Tripla Corona è un obiettivo attraente - vinco quando posso. Un giorno storico” : Fernando Alonso ha conquistato la 24 Ore di Le Mans ed è entrato nella storia dell’automobilismo. Il due volte Campione del Mondo di Formula Uno si è imposto al Circuit de la Sarthe e ha espresso la sua gioia nelle dichiarazioni rilasciate al termine della gara: “La Tripla Corona è un obiettivo molto attraente perché ci è riuscito solo un pilota. Inoltre io punto anche al Mondiale Endurance, dunque sarebbe una Tripla Corona ancora ...

Fernando Alonso - a un passo dalla leggenda. Tripla Corona nell’aria - il mito Graham Hill nel mirino. Ora a Indianapolis per l’impresa : Ora la Tripla Corona è a un solo passo, si è materializzata all’orizzonte, è sempre più un’ipotesi concreta, è un sogno che può davvero realizzarsi. L’ingresso nella leggenda dell’automobilismo non è mai stato così a portata di mano per Fernando Alonso che ha trionfato la 24 Ore di Le Mans proiettandosi verso il mito. Il due volte Campione del Mondo di Formula Uno ha messo la propria firma sul Circuit de la Sarthe, ha ...

VIDEO 24 Ore Le Mans 2018 - l’apoteosi di Fernando Alonso. Gli highlights della gara e la festa sul podio : Fernando Alonso ha vinto la 24 Ore di Le Mans 2018. Un trionfo straordinario del due volte Campione del Mondo di F1 che si è imposto nella grande classica dell’endurance e ha così compiuto un passo importante verso la Tripla Corona: l’asturiano ora punta alla 500 Miglia di Indianapolis per entrare definitivamente nella leggenda dell’automobilismo. Nando è stato bravissimo al volante della Toyota, soprattutto durante la notte ...

