“Fenomenale” Come il nome del suo tour | Gianna Nannini in bikini è proprio così

(Di giovedì 26 luglio 2018) Facile essere al top inse hai 20 anni e di mestiere fai la showgirl. Meno facile se l’anagrafe scrive che di anni ne hai 62 e se il fisico serve a poco per riempire gli stadi. Serve la voce, la carica, la potenza, l’energia. E beh,è tutto questo. La cantante, forse unica rocker italiana e da quasi 40 anni, è stata ‘pizzicata’ dai paparazzi dei settimanali Novella 2000 e Chi in Sardegna, a Porto Cervo, mentre si gode una meritata pausa al mare tra una tappa e l’altra del suo ‘Fenale’. E non è un caso che la rivista diretta da Alfonso Signorini ‘rubi’ questa parola per descriverla in costume.Fenale’ è il titolo del servizio dedicato allain versione sirenetta. E in effetti la cantante senese (a 62 anni, lo ricordiamo) sfoggia una forma fisica strepitosa. E si ...