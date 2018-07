FCA | senza Ronaldo il gioco si fa duro

Nessun italiano ai vertici FCA?Un'assenza che pesa solo a Romiti : Ha ragione Cesare Romiti, che si dice amareggiato per l'assenza di italiani al vertice di Fca dopo l'uscita di Sergio Marchionne o gli analisti di Mediobanca Securities secondo cui si tratta di notizie negative ma, in particolare nel caso di Altavilla, in buona misura già scontate dai mercati? Segui su affaritaliani.it

Pesante calo dei titoli FCA in BorsaSenza Marchionne giù Exor e Ferrari : Choc per Fca in Borsa nel primo giorno senza Sergio Marchionne. Apertura in netto calo: -4,3% a Piazza Affari. Giù anche Exor al -4,6%. Ferrari non riesce a fare prezzo

I timori di Torino per il domani - con FCA senza Sergio Marchionne : Cosa accadrà ora a Torino? Una città e le sue istituzioni più rappresentative guardano con preoccupazione al futuro in casa Fca all'indomani del passaggio di consegne del gruppo dalle mani di Sergio Marchionne a quelle di Mike Manley. Un passaggio anticipato, rispetto ai tempi previsti, per l'improvviso peggioramento delle condizioni di salute di Sergio Marchionne che ha guidato l'azienda negli ultimi 14 anni.La nomina di un ...

Elkann alla guida della squadra FCA : si allunga l'assenza di Marchionne : Sarà forse più lunga del previsto la convalescenza di Sergio Marchionne e l'assenza sulla scena dell'importante manager scatena una serie di indiscrezioni e di puntuali smentite. Ieri il Lingotto ha ...

CRISTIANO RONALDO - FCA SI VERGOGNI/ "10 anni senza aumentare i salari!" : operaio di Pomigliano contro la Juve : Un dipendente della Fca denuncia la cifra esorbitante che la Juventus pagherebbe per l'acquisto di CRISTIANO RONALDO dicendo che l'azienda non aumenta gli stipendi da 10 anni

Piazza Affari apre l'ottava senza vigore - male UBI Banca e FCA : Incipit della nuova settimana con segno meno per Piazza Affari che era reduce dal sospiro di sollievo arrivato nelle ultime sedute a seguito della risoluzione della crisi politica che ha evitato lo spettro di nuove elezioni. In chiusura l'indice Ftse Mib ha ceduto xxxx. Dopo lo scatto iniziale, hanno perso verve le banche con lo sgonfiarsi delle sirene di M&A.

FCA - piano industriale/ Marchionne senza cravatta. Nuovi modelli per Jeep e Alfa Romeo. E la Maserati Alfieri : Fca, piano industriale. Marchionne: debito azzerato. Alfa Romeo e Maserati potrebbero essere uniti nella stessa divisione. Nuovi modelli in arrivo anche per Jeep

FCA - perché Marchionne pensa a un futuro senza Fiat in Italia : Le produzioni di massa andranno in Polonia, dove il costo del lavoro è inferiore. Nel nostro Paese resterebbero i brand dell'alto di gamma

Piano FCA - la mappa dei poli italiani e il nodo occupazione senza più auto popolare : Piano industriale del primo giugno - Gli scenari per i poli italiani di produzione di auto Fiat Chrysler in vista dell'addio a Punto, Mito e Panda. L'incognita sindacale sulla possibilità che i modelli Maserati, Jeep e Alfa Romeo bastino a sostenere i livelli occupazionali attuali

