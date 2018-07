FCA rimbalza a Piazza Affari | in pole nel FTSE MIB

Borse Ue in ripresa - FCA rimbalza : 10.16 Borse europee in rialzo,dopo le perdite di ieri: Francoforte guida il gruppo a quota +1,27%;Parigi +0,63%.In parità Londra (+0,01%).A Piazza Affari il Mib guadagna lo 0,83% l'All lo 0,80%.Spread a 230punti base. Riscatto dei titoli nel portafoglio della famiglia Agnelli dopo il tonfo di ieri nel giorno dei conti e soprattutto della morte di Sergio Marchionne. Nelle primissime fasi di scambi, Fca guadagna il 4,5% a quota 14,6280 euro per ...

Marchionne morto - funerali in forma privata. FCA rimbalza in Borsa dopo il crollo : 'Sergio Marchionne è stato uno dei manager più brillanti e di successo dai giorni del leggendario Henry Ford'. Questo l'omaggio che il presidente statunitense Donald Trump ha rivolto all'...

