FCA | per Manley si apre la partita sindacale

FCA recupera in borsa dopo il crollo del 15% di ieri : Milano, 26 lug., askanews, - Fca in recupero a Piazza Affari dopo il tonfo di ieri. Le azioni mettono a segno la miglior performance tra le blue chip, con un rialzo del 4,3% a 14,59 euro all'indomani ...

E' morto Sergio Marchionne - Elkann : ho perso un amico. FCA crolla in Borsa : Roma, 25 lug., askanews, - La fine tragica di Sergio Marchionne, Fiat Chrysler che azzera il debito e chiude un ciclo, il debutto di Mike Manley come nuovo amministratore delegato. Tutto in un giorno. ...

Marchionne - funerali privati per l'ex ad di FCA : due eventi a settembre per ricordarlo : I funerali di Sergio Marchionne si terranno in forma strettamente privata. L'ex amministratore delegato di Fca Sergio Marchionne è morto...

FCA dopo Marchionne - perché gli Agnelli potrebbero uscire : dopo la scomparsa del manager, si parla di un possibile disimpegno della nota dinastia industriale torinese. Ma non nel breve termine

Marchionne - il Senato si ferma per la morte dell’ex ad di FCA. Il ricordo di Casellati e il minuto di silenzio : L’Aula del Senato, in apertura dei lavori, si è fermata, con un minuto di silenzio, in onore di Sergio Marchionne, scomparso mercoledì 25 luglio. Ricordando l’ex ad di Fca, la presidente Elisabetta Alberti Casellati ha sottolineato “il tratto umano e l’indiscussa italianità di un grande professionista che ha saputo portare il prodotto italiano nel mondo. Un percorso non isolato – ha aggiunto Casellati – che ...

FCA - debutto amaro per Manley Perché la trimestrale ha deluso : Sergio Marchionne è scomparso, ma la sua figura è stata più volte evocata dal suo successore ai vertici del gruppo Fiat Chrysler Automobiles, Mike Manley, che ha dovuto debuttare di fronte alla comunità finanziaria internazionale annunciando un "profit warning" sui risultati di fine anno. Colpa di un trimestre più duro di quanto lo stesso Marchoinne aveva anticipato, si difende Manley, rassicurando ...

Gruppo FCA - Manley - prime parole da ad : "Un minuto di silenzio per Marchionne" : "Comincerò parlando di Sergio Marchionne: questa mattina abbiamo avuto la notizia della sua morte. Le nostre preghiere e i nostri pensieri sono con lui e con la sua famiglia. Negli ultimi nove anni l'ho vissuto quotidianamente: non credo si possa aggiungere qualcosa che non sappiate già sulle sue capacità dirigenziali. So che dalla sua prospettiva la nostra relazione era basata sulla fiducia e sul rispetto. Ho letto molti messaggi di ...

FCA - il debutto di Manley per presentare i conti del trimestre : debito azzerato - ma utile in ribasso. E il titolo crolla in Borsa : Il debutto di Mike Manley davanti alla comunità finanziaria per presentare la trimestrale di Fca avviene nel giorno della morte del suo predecessore Sergio Marchionne. E coincide, come promesso dall’ex ad, con l’annuncio dell’azzeramento del debito ma allo stesso tempo con una diminuzione del 35% dell’utile netto, che si attesta a 754 milioni di euro. Le novità in casa Fiat Chrysler – unite a previsione di utile e ...

Morto Sergio Marchionne - la Camera interrompe i lavori per rendere omaggio all’ex manager FCA : La notizia della morte di Sergio Marchionne, ex amministratore delegato della Fca, ha raggiunto le commissioni Lavoro e Finanze della Camera dei deputati che hanno deciso di interrompere la discussione sul Decreto Dignità per rendere omaggio all'ex manager, tributandogli un minuto di silenzio e un applauso.Continua a leggere