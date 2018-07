Fca | ' Non sapevamo nulla dello stato di salute di Marchionne'

Marchionne - l'ospedale di Zurigo : «Grave male da oltre un anno». Fca : «Non lo sapevamo» : Ora è ufficiale: Sergio Marchionne ha combattuto l'ultima battaglia sulla collina che sovrasta Zurigo, nell'ospedale Universitario, centro di eccellenza di tutta la Svizzera. E dalla...

Il debito zero non basta Il titolo Fca sprofonda Ora vale di più Ferrari : Una coincidenza drammatica. Sergio Marchionne ha cessato di vivere nel giorno della seconda trimestrale, la stessa che avrebbe dovuto commentare, ieri pomeriggio, con gli analisti. È così toccato a Mike Manley, da sabato nuovo ad di Fca, affiancato dal cfo Richard Palmer, presentare i dati al mercato. Un esordio che il manager inglese non avrebbe mai messo in conto, anche per la giornata nerissima vissuta da Piazza Affari: le azioni Fca, più ...

