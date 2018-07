Fca | «Non conoscevamo stato salute di Marchionne»

Marchionne - Zurigo : malato da oltre un anno. Fca : non sapevamo nulla | : "Nonostante il ricorso a tutti i trattamenti offerti dalla medicina più all'avanguardia, il signor Marchionne è purtroppo venuto a mancare", spiega la clinica svizzera. Fca: non conoscevamo stato ...

«Marchionne - grave malattia da oltre un anno» : la nota dell’ospedale. Fca : «Non eravamo informati» | Cosa sappiamo e cosa no sulla malattia : L'ex a.d. di Fca aveva 66 anni ed era stato ricoverato il 27 giugno ufficialmente per un intervento alla spalla. La struttura svizzera: «Si curava da noi da oltre un anno» e «siamo ricorsi a tutti i trattamenti più all'avanguardia»

Marchionne - l'ospedale di Zurigo : «Grave male da oltre un anno». Fca : «Non lo sapevamo» : Ora è ufficiale: Sergio Marchionne ha combattuto l'ultima battaglia sulla collina che sovrasta Zurigo, nell'ospedale Universitario, centro di eccellenza di tutta la Svizzera. E dalla...

Ospedale Zurigo : Marchionne da oltre un anno in cura per grave malattia. Fca : non lo sapevamo : La clinica universitaria irrompe nella vicenda della morte dell’ex amministratore delegato di Fca, smentendo le voci di un errore medico. «Sergio Marchionne da oltre un anno si recava a cadenza regolare presso il nostro Ospedale al fine di curare una grave malattia». Il commento di Fca: noi informati solo il 20 luglio dalla famiglia, non sapevamo del suo stato di salute ...

Il debito zero non basta Il titolo Fca sprofonda Ora vale di più Ferrari : Una coincidenza drammatica. Sergio Marchionne ha cessato di vivere nel giorno della seconda trimestrale, la stessa che avrebbe dovuto commentare, ieri pomeriggio, con gli analisti. È così toccato a Mike Manley, da sabato nuovo ad di Fca, affiancato dal cfo Richard Palmer, presentare i dati al mercato. Un esordio che il manager inglese non avrebbe mai messo in conto, anche per la giornata nerissima vissuta da Piazza Affari: le azioni Fca, più ...

SERGIO MARCHIONNE - COME STA/ Ultime notizie : perché non si conoscono le condizioni di salute - la scelta di Fca : SERGIO MARCHIONNE, COME sta: le condizioni di salute dell'ex manager FCA. L'ultima ipotesi: ha un tumore alla parte apicale del polmone. Ecco cosa sarebbe andato storto a Zurigo. (Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 16:27:00 GMT)

Psa - semestre da record e Opel in attivo. “Ma Fca Non ci vuole” : È un primo semestre 2018 record quello del gruppo PSA: il margine operativo della multinazionale – titolare dei marchi Peugeot, Citroen, Opel e DS – si attesta all’8,5%. Nei primi sei mesi dell’anno il gruppo transalpino ha visto crescere i propri ricavi del 40,1% a 38,6 miliardi di dollari, mentre l’utile netto ha raggiunto gli 1,481 miliardi di euro, in crescita di 226 milioni rispetto alla performance del corrispondente periodo ...

Fca cade senza Marchionne : -4 - 3% Exor -4 - 6% - Ferrari non fa prezzo : Choc per Fca in Borsa nel primo giorno senza Sergio Marchionne. Apertura in netto calo: -4,3% a Piazza Affari. Giù anche Exor al -4,6%. Ferrari non riesce a fare prezzo Segui su affaritaliani.it

Fca - John Elkann scrive ai dipendenti : 'Sergio non tornerà' : 'Complicazioni inattese durate la convalescenza-post operatoria'. Complicazioni non precisate, in base a quanto ufficialmente trapelato dal Gruppo FCA e l'unica certezza relativa a Sergio Marchionne, per il momento, è il suo ricovero in una clinica di Zurigo in condizioni molto gravi [VIDEO] che, in base alle ultime notizie, sarebbero peggiorate. La sua ultima apparizione in pubblico è quella dello scorso 27 giugno, giorno della presentazione ...