FCA Gli errori di Manley | la sfida per Elkann e la profezia di Hyundai

FCA dopo Marchionne - perché gli Agnelli potrebbero uscire : dopo la scomparsa del manager, si parla di un possibile disimpegno della nota dinastia industriale torinese. Ma non nel breve termine

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : chiusura a -1 - 43% - FCA a -15 - 5% (25 luglio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI tenterà ancora di riavvicinarsi a quota 22.000 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda.

Gli stabilimenti FCA si fermano in segno di lutto : Bandiere a mezz'asta al Lingotto a Torino in segno di lutto per la morte dell'ex Ad di Fca Sergio Marchionne mentre tutti gli stabilimenti si fermano per ricordarlo. L'attività a Melfi, Potenza, - ...

Morto Sergio Marchionne - il cordoglio negli stabilimenti FCA - : A Torino, al Lingotto, bandiere a mezz'asta per la scomparsa dell'ex ad. Minuti di silenzio in tutte le fabbriche: da Pomigliano d'Arco al reparto logistico di Nola, fino a Melfi, in provincia di ...

FCA annuncia l'azzeramento del debito. Manley alla prova degli analisti : Nel giorno in cui scompare Marchionne l'azienda festeggia il traguardo più importante raggiunto dall'ex ad dopo 14 anni di lavoro -

Gruppo FCA - Ricavi in crescita nel secondo trimestre - calano gli utili : Il Gruppo FCA chiude il secondo trimestre con risultati finanziari in chiaroscuro. I Ricavi e le consegne sono infatti risultati in crescita mentre gli utili sono scesi al punto da determinare una revisione al ribasso di alcuni target per il 2018. Il produttore automobilistico italo-statunitense è comunque riuscito non solo ad azzerare il debito come anticipato in occasione della presentazione del nuovo piano industriale, ma anche a portare in ...

FCA taglia stime ricavi e giù in Borsa : 13.45 La Fca ha rivisto al ribasso le stime per la fine dell'anno relative a ricavi netti ed ebit adjusted. Per il 2018 si aspetta ricavi netti tra 115e 118mld un ebit adjusted tra 7,4 e 8 mld con un utile netto adjusted confermato pari a 5 mld.La liquidità netta industriale è attesa sui 3 mld contro una precedente stima di circa 4 miliardi di euro. Crollo di Fca in Borsa dopo i dati dei conti.Il titolo è scivolato a -4,5% ed è stato sospeso ...

FCA - Manley presenta i conti. Azzerato il debito - mezzo miliardo di cassa. Tagliate le stime su ricavi e margini : MILANO - Il nuovo ceo del gruppo Fiat Chrysler, Mike Manley , debutta davanti alla comunità finanziaria di Londra nel giorno dell'annuncio della morte del suo predecessore, Sergio Marchionne . Come ...

Il mondo della politica si stringe intorno alla famiglia di Marchionne e alla FCA : Profonda commozione per la morte di Sergio Marchionne, ex ad di Fca e Ferrari. Le commissioni riunite Finanze e Lavoro della Camera hanno fatto un minuto di silenzio: la richiesta è arrivata durante i ...

Cosa succede ora a FCA con Manley? Gli scenari : fusione - alleanza o vendita - Morto Sergio Marchionne : Michael Manley, il nuovo amministratore delegato di Fiat Chrysler Automobiles , non ha nulla di somigliante con Sergio Marchionne, l'ex numero 1 di Fca e Ferrari scomparso oggi, mercoledì 25 giugno, ...

FCA : oggi i conti del trimestre. Manley al debutto con gli analisti : Dopo il rimbalzo e il tentativo di recupero della vigilia, il titolo di Fca stamattina apre di nuovo in calo -

FCA - oggi i conti del II trimestre : Manley atteso dagli analisti - : Attesi i conti del secondo trimestre della galassia del Lingotto, dopo le difficoltà di lunedì e il rimbalzo il Borsa del 24 luglio. Il nuovo ad Manley atteso dalle domande degli analisti. ...