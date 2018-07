Fca | addio a Marchionne | quell' estremo saluto sul tetto della clinica

Addio a Marchionne - Fca giù in Borsa : Nel giorno della morte di Sergio Marchionne , il titolo Fca è crollato in Borsa . L'Addio al manager è terminato ieri in Piazza Affari con una perdita del 15,5% a 13,99 euro. A pesare, nonostante l'...

Addio Marchionne - manager globale che ha salvato Fiat. Fca a picco in Borsa. Manley : «Anno duro» : Cordoglio da tutto il mondo per la scomparsa di Sergio Marchionne . John Elkann: « L’amico Sergio se n’è andato». Nel giorno dell’Addio del manager italo-canadese e della “presentazione” di Mike Manley al mercato, il titolo Fca sprofonda in Borsa. Il nuovo ceo: «Anno duro ma confermo gli obiettivi del piano 2022»....

Addio a Sergio Marchionne : la Fiat - Fca e 14 anni di rivoluzioni : Sergio Marchionne ci lascia una pesante eredità fatta di sogni, duro lavoro e incredibili obiettivi realizzati Sergio Marchionne è stato al timone di Fiat – diventata in seguito FCA – durante gli ultimi 14 anni, trasformando il Gruppo automobilistico italiano in un colosso internazionale capace di combattere ad armi pari con i maggiori competitor nel campo. Marchionne divenne amministratore delegato di Fiat nel 2004, subito dopo la ...

