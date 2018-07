FB crolla del 20% | lo scandalo dati è una bomba a orologeria

Borsa sotto shock : crollano tutti i titoli della galassia Agnelli-Elkann : (Alliance News) - Mercati in direzione negativa nella giornata in cui il presidente Donald Trump si prepara ad accogliere il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, in un vertice che avrà come tema la...

Fca crolla in Borsa nel giorno della morte di Marchionne : Milano, 25 lug., askanews, - Chiusura in rosso per Piazza Affari trascinata dal tonfo dei titoli della galassia Fca, in un contesto europeo comunque negativo. L'indice principale Ftse Mib ha perso l'1,...

Fca - il debutto di Manley per presentare i conti del trimestre : debito azzerato - ma utile in ribasso. E il titolo crolla in Borsa : Il debutto di Mike Manley davanti alla comunità finanziaria per presentare la trimestrale di Fca avviene nel giorno della morte del suo predecessore Sergio Marchionne. E coincide, come promesso dall’ex ad, con l’annuncio dell’azzeramento del debito ma allo stesso tempo con una diminuzione del 35% dell’utile netto, che si attesta a 754 milioni di euro. Le novità in casa Fiat Chrysler – unite a previsione di utile e ...

Fca annuncia azzeramento del debito ma i conti peggiorano e crolla : Fca azzera il debito, raggiungendo l'obiettivo perseguito per anni dall'ex-amministratore delegato Sergio Marchionne. Fiat Chrysler, comunica la società, "riporta per la prima volta una liquidità ...

crolla il pavimento del cascinale - precipita da 4 metri di altezza : Pavia, il cedimento in via Villa Serafini nella casa che le era stata donata dal padre. La donna si è fratturata alcune costole: è grave in ospedale

Maltempo - temporale a Vercelli : crolla il tetto della chiesa di Sant’Agnese : Una parte del tetto della chiesa di Sant’Agnese, a Vercelli, è crollata per effetto del forte vento che si è abbattuto ieri sera sulla città. Ad intervenire, transennando l’area, gli agenti della polizia municipale e i vigili del fuoco, che hanno effettuato un sopralluogo con l’ausilio di una gru. Nessuna tegola, fortunatamente, è caduta sulla strada; quelle crollate all’interno sono state fermate dal sottotetto. Nessun ...

Lo ZAR crolla in vista della decisione della SARB : ... rimane il più solido dell'anno, quindi un ulteriore restringimento della politica monetaria non sarebbe un problema per l'economia. Powell è però rimasto sul vago per quanto concerne l'escalation ...

Grosseto - palazzina di tre piani (disabitata) crolla a causa delle piogge : Spaventoso crollo poco dopo l'alba a Santa Fiora (Grosseto) dove un boato ha svegliato i residenti. Come riferisce AdnKronos, un palazzo di tre piani è crollato lasciando in piedi solo i muri perimetrali. Per...

Delude numero nuovi abbonati - NetFlix crolla in Borsa. Aumento inferiore ad attese : NetFlix Delude le attese. Il colosso della tv in streaming chiude il secondo trimestre con 5,14 milioni di nuovi abbonati, un milione in meno delle previsioni di Wall Street. E crolla in Borsa: dopo un rally durato settimane i titoli NetFlix, che sono raddoppiati dall'inizio dell'anno, arrivano a perdere il 14,6% nelle contrattazioni after hours. Il pieno di utili e ricavi della società non basta a rassicurare gli osservatori. I ricavi ...

Delude numero nuovi abbonati - Netflix crolla in Borsa : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

CETA - Coldiretti : le esportazioni di Parmigiano Reggiano e di Grana Padano in Canada sono crollate del 10% in valore : “Sulla base dei dati Istat piu’ aggiornati, in netta controtendenza all’aumento fatto registrare sui mercati mondiali, le esportazioni di Parmigiano Reggiano e di Grana Padano in Canada sono crollate del 10% in valore e del 6% in quantità nel primo trimestre del 2018 rispetto al quello dell’anno precedente, il confronto piu’ significativo per valutare gli effetti preliminari dell’accordo di libero scambio con l’Unione Europea (CETA), ...

Colombia - 200 chili di esplosivo per abbattere i resti del ponte crollato. Lo scorso gennaio vi morirono 10 operai : Il 15 gennaio il ponte Chirajara, a un centinaio di chilometri da Bogotà, crollò causando la morte di 10 operai (VIDEO). A distanza di alcuni mesi quello che rimane del ponte è stato fatto brillare: un’esplosione controllata molto scenografica: per la detonazione sono stati usati 200 kg di esplosivo e 3 km di cavi L'articolo Colombia, 200 chili di esplosivo per abbattere i resti del ponte crollato. Lo scorso gennaio vi morirono 10 operai ...

Colombia - 200 chili di esplosivo per abbattere i resti del ponte crollato. Lo scroso gennaio vi morirono 10 operai : Il 15 gennaio il ponte Chirajara, a un centinaio di chilometri da Bogotà, crollò causando la morte di 10 operai (VIDEO). A distanza di alcuni mesi quello che rimane del ponte è stato fatto brillare: un’esplosione controllata molto scenografica: per la detonazione sono stati usati 200 kg di esplosivo e 3 km di cavi L'articolo Colombia, 200 chili di esplosivo per abbattere i resti del ponte crollato. Lo scroso gennaio vi morirono 10 operai ...

crolla cappelliera nell'autobus FSE tra Bari e Adelfia - passeggeri : 'C'è mancato poco' : Brutto risveglio per una pendolare degli autobus delle Ferrovie Sud Est. Nella tratta Bari-Adelfia delle 13:30 la ragazza, che si era appisolata durante il tragitto, appena aperti gli occhi si è ...