Fat Joe si chiama fuori dalla lite 50 Cent - Mayweather | ' Sono stufo di fare da mediatore'

The Last of Us Part 2 - Ellie sarà l’unico personaggio giocabile : che fine ha Fatto Joel? : The Last of Us Part 2 è stato svelato all’E3 2018 con un trailer mozzafiato, che ha mostrato anche il gameplay per la prima volta. Ha svelato inoltre che la storia si baserà soprattutto su Ellie. Si è vista infatti Ellie in una scena molto dolce e intima, ma anche di una sessione gameplay tesa e violenta. Niente Joel in The Last of Us Part 2? In effetti dopo aver svelato il trailer, una versione estesa della demo è stata mostrata anche a porte ...