romadailynews

: Fassina: Raggi permetta a famiglie camping di tornare in loro abitazioni: Roma – “I campi… - romadailynews : Fassina: Raggi permetta a famiglie camping di tornare in loro abitazioni: Roma – “I campi… -

(Di giovedì 26 luglio 2018) Roma – “I campi Rom vanno superati ma servono soluzioni effettive non virtuali. L’ultima tappa stamattina dello sgombero diRiver a Roma e’ soltanto l’ennesimo spot per gli sceriffi della legalita’ finta e della sicurezza falsa. Vengono lasciate in mezzo alla strada oltre 100 persone, in stragrande maggioranza donne e bambini”. “Cosi, si aggravano i problemi in una situazione dove potevano essere invece evitati: la proprieta’ del terreno e’ privata e disponibile a continuare l’ospitalita’ dellesgomberate. Chiediamo alla Sindaca di rivedere la scelta fatta e consentire alledi rinelfino alla messa a punto di soluzioni alternative e praticabili”. Cosi’ Stefano, Consigliere Comunale di Sinistra x Roma, da Tenuta Piccirilli, a Roma, dove si e’ appena ...