FAO | agire tempestivamente per prevenire le emergenze umanitarie

(Di giovedì 26 luglio 2018)in paesi ad alto rischio di disastri naturali può evitare che una minaccia si trasformi in un’emergenza umanitaria, o perlomeno mitigarne l’impatto – questo il messaggio del nuovo rapporto pubblicato oggi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO). Per ogni dollaro speso in interventi precoci a sostegno del bestiame in Kenya, Somalia ed Etiopia ad inizio 2017 – mentre i pastori si preparavano per l’ennesima, aspra, siccità – ogni famiglia ha visto benefici per un valore fino a 9 dollari, grazie al ridotto numero di animali morti di fame o malattie, e alla maggiore produzione di latte, fino a tre volte superiore. I pastori hanno inoltre potuto tutelare il loro futuro, poiché perdere il bestiame avrebbe significato perdere i risparmi di una vita; cosa che avrebbe contribuito ...