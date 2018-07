«Famiglia Cristiana» contro Salvini Il direttore | «La fede non è campagna elettorale»

Famiglia Cristiana : "Vade retro Salvini" : Vade retro Salvini: non è una battuta ma la copertina del prossimo numero di Famiglia Cristiana. Dopo le critiche dei vescovi, è il settimanale dei Paolini ad attaccare frontalmente il ministro degli Interni e la sua politica di non accoglienza ai migranti: "Niente di personale o ideologico si tratta di Vangelo" scrive il giornale.Famiglia Cristiana parte dalle riflessioni della Conferenza episcopale italiana (Cei) di qualche giorno fa: Come ...

Questa copertina di Famiglia Cristiana ha scatenato la guerra tra Salvini e i vescovi : Una mano che si leva verso il volto del ministro dell'Interno sotto il titolo 'Vade retro Salvini'. E' la copertina del numero di Famiglia Cristiana in edicola. "Niente di personale o ideologico si tratta di Vangelo", commentano dal settimanale. "La Cei, i singoli vescovi, le iniziative di religiosi. La Chiesa reagisce ai toni aggressivi del ministro degli Interni" si annuncia, in copertina, lo ...

Se Famiglia Cristiana e padre Spadaro perdono la testa : ... il Vangelo, la missione di Gesù perde qualsiasi significato trascendente, l'annuncio non è più Dio che viene a salvarci dal peccato, ma è Dio che viene a risolvere i problemi del mondo, che peraltro ...

Famiglia Cristiana : “Vade retro Salvini”. Lui replica : “Non merito accostamento a Satana” : Famiglia Cristina dedica la copertina del suo nuovo numero al ministro dell'Interno con un titolo eloquente:" Vade retro Salvini". "Niente di personale o ideologico, si tratta di Vangelo", spiega il giornale. Salvini replica: "Famiglia Cristiana mi accosta a Satana. Non pretendo di dare lezioni a nessuno, sono l'ultimo dei buoni cristiani, ma non penso di meritare tanto".Continua a leggere