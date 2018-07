Fallout 76 potrebbe ricevere una beta più piccola prima di quella completa in programma

Westworld potrebbe essere ritirato dal mercato per violazione del codice di Fallout Shelter : Secondo Bethesda, Warner Bros con il suo nuovo gioco Westworld Mobile ha praticamente "copiato" il suo Fallout Shelter. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Westworld potrebbe essere ritirato dal mercato per violazione del codice di Fallout Shelter proviene da TuttoAndroid.

Bethesda : Fallout 4 VR potrebbe non giungere mai per PSVR : Fallout 4 VR è certamente un titolo molto atteso dal pubblico e altrettanto abizioso in quanto a mecaniche ed esperienza di gioco, riporta UploadVR.Stiamo infatti parlando di un enorme mondo aperto e liberamente esplorabile con centinaia di personaggi con cui parlare e lande su lande da esplorare, il tutto con l'immersione che solo al realtà virtuale può permettere.Ebbene, purtroppo, sembra proprio che Fallout non potrà giungere su PlayStation ...

Fallout 76 potrebbe essere focalizzato sull'online ma con una forte componente narrativa : Fallout 76 è stato rivelato di recente e l'annuncio ha scatenato una frenetica tempesta di speculazioni e reazioni in rete. Da quando è stato annunciato il gioco, ci sono state molte notizie su come Fallout 76 sarà un gioco focalizzato sull'online, simile per natura a Rust, e questo ha causato un certo panico e una ricezione negativa tra i fan della serie.Tuttavia, Jason Schreier di Kotaku, che per primo ha diffuso la notizia sulla natura online ...

