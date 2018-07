Facebook gela il mercato | crescita sotto attese di ricavi e utenti

Eleonora Brigliadori su Facebook - il commento sul tumore di Nadia Toffa raggela : Eleonora Brigliadori, alias Aaron Noel, nella bufera per un suo pesante commento riguardante Nadia Toffa e la sua battaglia contro il cancro. L’attrice ha raggelato tutti con una sua risposta su Facebook in riferimento proprio all’inviata delle Iene: Chi è causa del suo mal pianga se stesso il destino mostra le false teorie nella vita e dove la salute scompare la falsità avanza. L’attrice scrive queste ingiustificabili parole ...