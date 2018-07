Facebook crolla in Borsa | in pochi minuti Zuckerberg brucia 16 | 8 miliardi di dollari

Facebook crolla (-20%) dopo conti e stime. Calano gli utenti in Europa : ...

Social : da Facebook a Tinder crollano i big - in auge siti di nicchia : “Grazie ad una severa selezione all’ingresso e ad una quota d’iscrizione per gli uomini, l’esatto contrario rispetto ai Social network più importanti, sul sito d’incontri Aristofonte vi è oggi un boom di iscrizioni. Rivolto principalmente alle donne che prediligono gli uomini più grandi di loro, Aristofonte – spiega in una nota –mantiene così un buon interesse della maggior parte delle giovani italiane ...