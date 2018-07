Facebook brucia a Wall Street oltre 100 mld Usd dopo i conti

Gli scandali frenano Facebook e il titolo brucia 120 miliardi in un giorno : MILANO - I guai di Facebook costano 20 miliardi in un giorno a Mark Zuckerberg e 120 miliardi in tutto ai soci del social network. I titoli della società stanno crollando oggi a Wall Street del 18% ...

