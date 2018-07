FABRIZIO MORO E ULTIMO Pura poesia con “L’eternità” Wind Summer Festival 2018

FABRIZIO MORO e Ultimo / La coppia dell'estate regalerà ancora grandi emozioni (Wind Summer Festival) : Fabrizio Moro e Ultimo, la coppia dell'estate regalerà ancora grandi emozioni al pubblico di Canale 5. Il giovane e la sua grande chance al fianco del maestro. (Wind Summer Festival)(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 09:20:00 GMT)

Posticipato il concerto di FABRIZIO MORO a Marostica per maltempo - nuova data e rimborso biglietti : Sarà Posticipato di un giorno il concerto di Fabrizio Moro a Marostica, inizialmente previsto lunedì 16 luglio ma poi spostato all'indomani a causa di un'allerta maltempo sulla zona. Il concerto che rientra nell'ambito del tour estivo del cantautore romano, inaugurato dal debutto in carriera allo stadio Olimpico col live del 16 giugno scorso, si terrà dunque martedì 17 luglio: il posticipo è dovuto alla previsione di "condizioni ...

FABRIZIO MORO - al via al nuovo tour estivo in giro per l’Italia : Pronti, partenza, VIA! The post Fabrizio Moro, al via al nuovo tour estivo in giro per l’Italia appeared first on News Mtv Italia.

Smentito il concerto di FABRIZIO MORO ad Avezzano : il Comune alla ricerca di una nuova data : Il concerto di Fabrizio Moro ad Avezzano è stato Smentito. Nessun live in città è in programma per il cantautore romano che, infatti, non ha mai annunciato la data nel suo calendario di concerti. “Al contrario di quanto riportato da alcuni siti web e quotidiani, si specifica che venerdì 10 agosto Fabrizio Moro non si esibirà in piazza Risorgimento ad Avezzano” si legge nella nota stampa divulgata nelle scorse ore in seguito all'annuncio dello ...

Avezzano - FABRIZIO MORO ci ripensa : nessun concerto : Avezzano. "Al contrario di quanto riportato da alcuni siti web e quotidiani, si specifica che venerdì 10 agosto Fabrizio Moro non si esibirà in piazza Risorgimento ad Avezzano". Con questo stringato ...

Bianca Guaccero e FABRIZIO MORO fidanzati? La conduttrice risponde così : Bianca Guaccero e Fabrizio Moro sono fidanzati? Da qualche giorno sui social circola un gossip piccante riguardo una storia segreta fra il cantante e la conduttrice. A commentarlo è stata proprio la nuova regina di Detto Fatto, che ha conosciuto Fabrizio Moro durante le registrazioni della canzone È più forte l’amore. La conduttrice infatti non ama solamente recitare, ma ha anche una passione per la musica, per questo è stata scelta dal ...

Anche i fan nel nuovo libro di FABRIZIO MORO - al via il contest : tutti i dettagli del progetto : Fan chiamati a raccolta per il nuovo libro di Fabrizio Moro. I lavori per la prosecuzione della prima biografia sono stati avviati, con la richiesta di partecipazione da parte dei suoi numerosi seguaci che potranno essere presenti all'interno del volume che è ancora in fase di lavorazione. Le informazioni sull'avvio del progetto sono rilasciate sulla pagina ufficiale di Davide Beltrano, che già si era occupato del primo volume. In questo ...

Bianca Guaccero e FABRIZIO MORO insieme al Festival Show? : Bianca Guaccero e Fabrizio Moro insieme per la prima volta? Palco importante quello del Festival Show per Bianca Guaccero e Fabrizio Moro. La conduttrice della kermesse organizzata da Radio Birikina e Radio Bella & Monella ospiterà proprio il cantante in coppia con Ermal Meta per la prima tappa che si svolgerà a Padova domenica 8 […] L'articolo Bianca Guaccero e Fabrizio Moro insieme al Festival Show? proviene da Gossip e Tv.

Bianca Guaccero : "FABRIZIO Moro? Siamo solo amici - non so perché è uscito questo gossip..." : Fabrizio Moro, cantautore romano ed ex insegnante di amici, continua ad attrarre su di sè, suo malgrado sicuramente, il gossip.Dopo le fantasiose (ma molto fantasiose...) voci riguardanti una presunta relazione gay con Ermal Meta, con cui ha vinto l'ultima edizione del Festival di Sanremo, in quest'occasione, il nome dell'artista romano è stato associato a Bianca Guaccero, bellissima attrice pugliese che tutti noi conosciamo, volto nuovo ...

Video di FABRIZIO MORO e Ultimo ne L’Eternità (Il mio quartiere) al Wind Summer Festival con la storia del loro incontro : L'esibizione di Fabrizio Moro e Ultimo ne L'Eternità (Il mio quartiere) al Wind Summer Festival 2018 è stata tra le più attese ed applaudite della prima serata, trasmessa da Canale5 il 5 luglio. Il duetto è stato registrato una settimana dopo il concerto di Fabrizio Moro allo stadio Olimpico di Roma, durante il quale lo stesso Ultimo è apparso tra gli ospiti con Fiorella Mannoia ed Ermal Meta. Come sul palco dell'Olimpico, anche su quello ...

