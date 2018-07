F2i : accordo con Terra Firma per acquisire 334 megawatt di parchi fotovoltaici : Milano, 26 lug. (AdnKronos) – F2i, per conto del suo Terzo Fondo, ha sottoscritto in data odierna un accordo con Terra Firma, fondo di private equity di diritto inglese, per l’acquisto di Rtr, società che possiede 134 siti italiani di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica, con capacità installata pari complessivamente a 334 megawatt. Lo rende noto la società.“Con la scala produttiva complessivamente raggiunta ...