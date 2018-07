F2i | accordo con Terra Firma per acquisire 334 megawatt di parchi fotovoltaici

meteoweb.eu

(Di giovedì 26 luglio 2018) Milano, 26 lug. (AdnKronos) – F2i, per conto del suo Terzo Fondo, ha sottoscritto in data odierna uncon, fondo di private equity di diritto inglese, per l’acquisto di Rtr, società che possiede 134 siti italiani di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica, con capacità installata pari complessivamente a 334. Lo rende noto la società.“Con la scala produttiva complessivamente raggiunta grazie a questa acquisizione -spiega il ceo di F2i, Renato Ravanelli- F2i diviene il terzo più grande produttore di energia elettrica da fonte solare in Europa. Le rilevanti efficienze operative e finanziarie, che potranno essere conseguite grazie alla scala produttiva raggiunta, ne faranno anche uno dei più efficienti a livello continentale”.Entro la fine del 2018, F2i prevede che tutti gli assetdetenuti dal Fondo (389 ...