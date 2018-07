F1 Ungheria | Bottas | «Nessun ordine Mercedes | io e Hamilton liberi in pista»

F1 - Bottas "Contento del rinnovo con Mercedes - in Ungheria sarà battaglia serrata" : Ferrari in silenzio, il finlandese protagonista della conferenza in vista del GP sul circuito dell'Hungaroring

F1 – Bottas - la lotta con Hamilton ad Hockenheim e il Gp d’Ungheria : “io pilota di supporto? Ecco la verità” : Valtteri Bottas pronto per il Gp d’Ungheria: le sensazioni del finlandese alla vigilia della gara dell’Hungaroring I piloti della F1 non hanno avuto troppo tempo a disposizione per ricaricare le energie dopo l’incredibile Gp di Germania che si ritrovano subito in pista per un nuovo appuntamento della stagione 2018. E’ tutto pronto all’Hungaroring per il Gp d’Ungheria, che si disputerà con Sergio ...