F1 Milan Festival | la Formula 1 nel cuore di Milano

VEGAS JONES/ Il rapper Milanese : "Ho successo perché sono determinato" - video (Wind Summer Festival 2018) : video, VEGAS JONES non ha peli sulla lingua e parla in maniera forte delle ragioni del suo fulmineo successo commerciale e di critica culminato con la collaborazione con gli One Republic.(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 09:52:00 GMT)

La Formula 1 sbarca a Milano con un grande festival : Le monoposto più acclamate del pianeta arrivano nel cuore di Milano. Dal 29 agosto al 1° settembre, in concomitanza con il Gran Premio d’Italia in scena a Monza, si svolgerà infatti la prima edizione del Formula 1 Milan festival, che animerà la zona dei navigli con tre giornate all’insegna della velocità. Un evento che negli scorsi anni ha già conquistato città come Londra, Shanghai e Marsiglia, e che ora intende aprire anche agli ...

Milano Film festival 2018 dal 28 settembre al 7 ottobre : La XXIII edizione di Milano Film festival, una produzione di esterni, guidata dal nuovo direttore artistico Gabriele Salvatores, in co-direzione

Mix Festival - arrivano DaMilano e Frassica. Ieri il concerto degli Statuto : ... uno dei protagonisti del giornalismo italiano fa il punto sulla coscienza storica e politica del nostro Paese. Dalla fine della Prima Repubblica al Grande Fratello, dall'antipolitica alle fake news, ...

Le serie tv di Fox - Sky - Netflix - Infinity e TIMVISION al Festival delle Serie Tv di Milano : Quattro giorni di incontri, panel, proiezioni attendono gli appassionati di Serie tv a ottobre a Milano: dall'11 al 14 ottobre, presso il centro polifunzionale di Santeria Social Club, si svolgerà il FeST - Il Festival delle Serie Tv. La macchina produttiva è attualmente all'opera per soddisfare il palato degli amanti della serialità che si riverseranno a Milano ed iniziano già ad emergere i primi dettagli per stuzzicare l'interesse dei ...

A Milano il Festival delle Serie Tv : cosa ci aspetta a ottobre : Quattro giorni di incontri, panel, proiezioni attendono gli appassionati di Serie tv a ottobre a Milano: dall'11 al 14 ottobre, presso il centro polifunzionale di Santeria Social Club, si svolgerà il FeST - Il Festival delle Serie Tv. La macchina produttiva è attualmente all'opera per soddisfare il palato degli amanti della serialità che si riverseranno a Milano ed iniziano già ad emergere i primi dettagli per stuzzicare l'interesse dei ...

Le serie tv di Fox - Sky - Netflix - Infinity e TIMVISION al Festival delle Serie Tv di Milano : Quattro giorni di incontri, panel, proiezioni attendono gli appassionati di Serie tv a ottobre a Milano: dall'11 al 14 ottobre, presso il centro polifunzionale di Santeria Social Club, si svolgerà il FeST - Il Festival delle Serie Tv. La macchina produttiva è attualmente all'opera per soddisfare il palato degli amanti della serialità che si riverseranno a Milano ed iniziano già ad emergere i primi dettagli per stuzzicare l'interesse dei ...

Urban Giants - il festival della steet art a Milano chiude oggi : Attraverso questo importante ed originale progetto Catawiki si avvicina per la prima volta in Italia al mondo dei graffiti e della Street Art, fenomeno considerato sempre più come una vera e propria ...

La musica e le polveri colorate dell'Holi Dance Festival invadono Milano - Milano Post : Si esibiranno sul palco alcuni tra i DJ più cool del momento inframmezzati da divertenti spettacoli di animazione, per una festa unica nel suo genere animata dal lancio di polveri colorate a ritmo di ...

Fashion Film Festival Milano annuncia la quinta edizione : Il Fashion Film Festival Milano festeggia il quinto anniversario. La nuova edizione si svolgerà durante la prossima Settimana della Moda Donna di Milano, con il patrocinio di Camera Nazionale della Moda Italiana, di Comune di Milano e con il supporto di Grey Goose. Per la prima volta avrà una durata di sei giorni: il 20 settembre si inaugurerà con la proiezione di un documentario inedito in Italia, e dal 21 al 24 sarà possibile accedere ...

Campus Party - Festival internazionale dell'innovazione e della creatività dal 18 al 22 luglio in Fiera - Milano Post : Campus Party si sviluppa in 5 aree tematiche: scienza , imprenditoria , coding , intrattenimento e creatività , conoltre 350 gli speaker. Per partecipare basta iscriversi al sito web: http://italia.

Campus Party - torna a Milano dal 18 al 22 Luglio il festival dell’innovazione e della creatività : Dal 18 al 22 Luglio si terrà a Milano, presso il polo fieristico di Rho, la seconda edizione italiana del Campus Party, il festival dedicato al mondo dell’innovazione e della creatività dove i giovani avranno la possibilità di confrontarsi e formarsi 24 ore su 24, passando le notti in fiera, sulle più importanti tematiche in ambito scientifico-tecnologico. La formula proposta non differisce da quanto proposto lo scorso anno con ...

Iron Maiden al Milano Summer Festival : Il Legacy of The Beast European Tour 2018 è uno degli spettacoli più belli da vedere quest'anno, qualsiasi cosa stiate facendo mollate tutto e dirigetevi a Trieste oggi per l'ultima data italiana! ...

Il festival 'La Milanesiana' a Verbania : al centro eventi Il Maggiore concerti 11 luglio con Giovanni Caccamo e13 luglio con Neri Marcorè. ... : www.lamilanesiana.eu La Milanesiana 2018 , alla sua 19° Edizione, è un rinomato festival nazionale di Letteratura Musica Cinema Scienza Arte Filosofia e Teatro ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi che, grazie ad un accordo con il Comune di Verbania e il teatro Il Maggiore, tocca per la seconda volta anche la nostra città con ...