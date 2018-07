F1 – Inizia il weekend all’Hungaroring | Raikkonen e Arrivabene danno forfait in

sportfair

(Di giovedì 26 luglio 2018) Niente conferenza stampa peral Gp d’Ungheria: gli uomini di Maranello rispettano il volere della famiglia di Marchionne e mantengono il silenzio dopo la sua scomparsadi gara doloroso e complicato in casa Ferrari: il team di Maranello affronterà il Gp d’Ungheria col lutto al braccio, in memoria di Sergio Marchionne, scomparso ieri mattina, all’età di 66 anni. Proprio per la scomparsa dell’ex numero uno Ferrari e per rispetto della volontà della sua famiglia, non parteciperà alle conferenze stampa del Gp d’Ungheria, alle quali avrebbero dovuto presenziare Kimie Maurizio. La FIA aveva puntato sugli uomini Ferrari proprio per omaggiare Marchionne, ma rispetta la decisione del Team di Maranello, senza sostituire i due esponenti scelti.L'articolo F1 –ilall’Hungaroring: ...