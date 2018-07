F1 | Hamilton e il taglio della linea della pit-lane | “era senza dubbio la cosa giusta da

sportfair

: @SkySportF1 Austria proprio no. sappiamo benissimo che la stessa cosa per Hamilton o Verstappen sarebbe passata del… - SeoTFSI : @SkySportF1 Austria proprio no. sappiamo benissimo che la stessa cosa per Hamilton o Verstappen sarebbe passata del… - AndreaBrandi16 : Quindi fammi capire... Se da adesso in poi un team a caso fa la stessa cosa di Hamilton non gli si da una penalità,… - Bandicoot55Coco : RT @Fedele233Fedele: Whiting: 'Non esisteva un precedente specifico per il taglio dalla pitlane di Hamilton' -

(Di giovedì 26 luglio 2018) Il pilotaMercedes è tornato a parlare del week-end di Hockenheim, soffermandosi anche sulla decisione dei commissari di non punirlo nel post gara Archiviato il Gran Premio di Germania, dove Lewisè riuscito ad ottenere una vittoria pazzesca, è tempo adesso per il britannico di concentrarsi sull’appuntamento di Budapest. Photo4/LaPresse Un tracciato che favorisce le caratteristicheFerrari, decisa a riscattare il passo falso di Hockenheim. Prima di concentrarsi sul nuovo appuntamento in calendario, il campione del mondo si è soffermato in conferenza stampa sulla vittoria di domenica scorsa: “sicuramente è una delle mie imprese più belle, ho fatto tante gare ed è difficile isolarne una rispetto alle altre. Ma sicuramente è un weekend di cui vado molto fiero e vorrei continuare ad imparare dalle cose positive e da quelle che potrei migliorare. ...