Exoplanets | dal 19 al 24 agosto a Rimini meteoriti e exhibits protagonisti di

meteoweb.eu

(Di giovedì 26 luglio 2018) Camplus – primo provider di housing per studenti universitari in Italia – e Associazione Euresis – Associazione no profit che si occupa della promozione e lo sviluppo della Cultura e del Lavoro Scientifico – organizzano al prossimo Meeting dila mostra “– Nuove terre inesplorate, l’antico mistero della vita”, dedicata al nuovo “fenomeno” dei “pianeti extrasolari” o “” che non ruotano attorno al sole, ma ad altre stelle. Al centro dell’area espositiva ci sono questi pianeti, ancora impossibili da esplorare per l’uomo a causa della loro lontananza, ma che potrebbero ospitare nuove forme di vita. Dal 19 al 24I visitatori del Meeting avranno la possibilità di osservare da vicinoforniti dall’ASI (Agenzia Spaziale Italiana), dall’INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica) e realizzati da studenti universitari e di scuola ...