Europei Under 19 | l' Italia batte 2-0 la Francia

Calcio - Europei Under 19 : CHE AZZURRINI! L’Italia batte la Francia e vola in finale! : Due anni fa era stata la finale, e l’Italia aveva subito un cocente 4-0. Quest’anno è una semifinale, e a gioire sono gli azzurri, che tornano in finale agli Europei Under 19 battendo la Francia per 2-0 con un uno-due firmato da Christian Capone e da Moise Kean rispettivamente al 27° e al 30° minuto. I ragazzi allenati da Paolo Nicolato sono stati molto bravi a sfruttare le occasioni capitate loro, neutralizzando spesso e volentieri ...

Nazionale under 19 - l’Italia è in finale agli Europei : battuta la Francia : Kean e Capone hanno siglato le reti che hanno permesso all’Italia under 19 di approdare in finale agli Europei di categoria L’Italia under 19 è in finale agli Europei di categoria. Gli azzurrini di Paolo Nicolato hanno sconfitto per 2-0 la Francia all’Elisa Stadion di Vaasa con i gol di Capone (27′) e Kean (30′). L’Italia giocherà per il titolo continentale domenica a Seinajoki contro il Portogallo, che ...

Europei Under 19 - Italia in finale con il Portogallo : eliminata la Francia : Proprio da questo dato si evince la differenza col movimento francese, appena premiato dal miglior risultato che si possa ottenere con una nazionale maggiore, la Coppa del mondo: su 20 giocatori a ...

Finale Europei Under19 - Italia-Portogallo : data - programma - orario e tv : L’Italia Under19 maschile di calcio ha staccato il pass per la finalissima degli Europei di categoria dopo il successo odierno contro la Francia. Gli azzurrini, dopo aver chiuso al primo posto il Girone A con 7 punti, hanno incrociato la seconda del Girone B, ovvero la compagine transalpina, superata per 2-0. Avversario degli azzurrini, nella partita che si giocherà a Seinäjoki, sarà il Portogallo, che ha travolto con un nettissimo 5-0 ...

LIVE Italia-Francia - Europei Under19 in DIRETTA : gli azzurrini si giocano l’approdo in finale : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Francia, semifinale degli Europei di calcio Under 19 2018 in corso di svolgimento in Finlandia. Gli azzurrini hanno vinto il gruppo A sconfiggendo Finlandia e Portogallo nelle prime due giornate per poi pareggiare 1-1 con la Norvegia, un risultato che è valso la qualificazione alle semifinali ed al Mondiale Under 20 dell’anno prossimo. La Francia arriva al match di oggi dopo aver ...

Italia-Francia - Semifinale Europei calcio Under19 : a che ora comincia e su che canale vederla in tv : Giornata di semifinali agli Europei Under 19 di calcio. L’Italia sfida la Francia per un posto in finale. L’occasione è ghiotta, anche per “vendicarsi”: due anni fa, infatti, le due squadre si sfidarono nella partita decisiva del torneo e a vincere furono i transalpini. La Francia ha avuto più difficoltà ad accedere alla Semifinale, seconda nel suo raggruppamento, ma non per questo partirà sfavorita. Per l’Italia il ...

Italia Francia Under 19/ Info streaming video e diretta Rai : formazioni - orario e risultato live (Europei) : diretta Italia Francia Under 19, streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della semifinale degli Europei di categoria, in palio un posto nella sfida per il titolo(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 08:00:00 GMT)

Italia-Francia - Semifinale Europei calcio Under19 : orario d’inizio e come vederla in tv : Oggi giovedì 26 luglio l’Italia affronterà la Francia nella Semifinale degli Europei U19 di calcio maschile. Allo Stadio Hietalahti di Vaasa (Finlandia) la nostra Nazionale sfiderà i transalpini in un incontro che si preannuncia particolarmente equilibrato e intenso, aperto davvero a ogni risultato. Gli azzurrini hanno comunque tutte le carte in regola per imporsi e puntare all’atto conclusivo della rassegna continentale di categoria ...

Italia-Francia - Semifinale Europei Under19 2018 : azzurri per la rivincita - Kean sfida Gouiri : Il clima dei grandi eventi accompagna la vigilia del match tra Italia e Francia, che domani, giovedì 26 luglio, si sfideranno alle ore 18.00 allo stadio Hietalahti di Vaasa, in Finlandia, per la Semifinale degli Europei Under19 2018. Gli azzurrini sono reduci dal primo posto nel gruppo A, contrassegnato da due successi di misura contro i padroni di casa finlandesi e il temibile Portogallo e dal pareggio con brivido contro la Norvegia, che ha ...