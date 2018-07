: #wp2018bcn ??????? Il #7rosa batte 17-2 La #Germania e giocherà la finale per il 5º posto agli #europei Nel finale l… - FINOfficial_ : #wp2018bcn ??????? Il #7rosa batte 17-2 La #Germania e giocherà la finale per il 5º posto agli #europei Nel finale l… - repubblica : Pallanuoto, Europei; Settebello travolgente: 11-1 alla Russia, è semifinale - FINOfficial_ : manca pochissimo Ita ????? Spa ????? live on #Rai2 ore 21.45... intanto la LEN premia il miglior giocatore dell'11ª gi… -

Si ferma in semifinale la corsa delaglidi Barcellona. Gli azzurri di Sandro Campagna infatti sono stati battuti 8-7 dai padroni di casa della Spagna (parziali 1-1 3-2 1-3 3-1). Succede di tutto nella piscina Picornell: l'Italia che vola avanti con Di Fulvio (3 gol),poi la rimonta iberica e all'ultimo secondo un gol fantasma Un tiro di Figlioli, che varrebbe il pari, entra, ma non per gli arbitri. Nell'altra sfida successo della fortissima Serbia che fa suo il derby contro la Croazia 9-7.(Di giovedì 26 luglio 2018)