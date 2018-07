Europa League | Preliminare Andata Atalanta-Sarajevo diretta esclusiva Sky Sport Uno HD

Probabili formazioni/ Atalanta Sarajevo : info e orario - quote e novità live (Europa League) : Probabili formazioni Atalanta Sarajevo: info e orario, quote e novità live sugli schieramenti delle due squadre. La Dea apre l'Europa League, dubbio tra Barrow e Duvan Zapata in attacco(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 08:11:00 GMT)

Atalanta : domani andata del preliminare di Europa League : “C’è fuori qualche giocatore. Ilicic è stato male, Freuler non è disponibile. Però davanti abbiamo Barrow che non è più una sorpresa”. Alla vigilia dell’andata del secondo turno preliminare di Europa League (per i nerazzurri si tratta dell’esordio) contro il FK Sarajevo, Gian Piero Gasperini annuncia di fatto buona parte dell’undici titolare della sua Atalanta: “Musa ormai è un punto di forza, ...

Europa League - le probabili formazioni di Atalanta-Sarajevo : Ricomincia da Reggio Emilia, la stagione dell'Atalanta. Domani, al Mapei Stadium, arriverà il Sarajevo per l'andata del turno preliminare di Europa League. L'obiettivo alla portata è quello di ...

Europa League Atalanta - Gomez : «Non parlo di mercato. Petagna? Mancherà a tutti…» : BERGAMO - Il Papu c'è. Gomez scalda i motori prima di affrontare il Sarajevo nel secondo turno di qualificazioni all' Europa League : "Non mi sembra giusto, per rispetto della squadra, parlare di ...

Europa League Atalanta - Gasperini : «Sarajevo insidioso. Non è un'amichevole» : BERGAMO - E' già tempo di fare sul serio per l' Atalanta che domani affronta il Sarajevo al Mapei Stadium di Sassuolo. La gara è valida per l'andata del secondo turno di qualificazione all'Europa ...

Atalanta - attesi 7.000 tifosi al Mapei per l’esordio in Europa League : I bergamaschi si preparano a fare il loro esordio in Europa League contro il Sarajevo. In palio il terzo turno preliminare della competizione. L'articolo Atalanta, attesi 7.000 tifosi al Mapei per l’esordio in Europa League è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Probabili Formazioni Atalanta-Sarajevo - Preliminari Europa League 26-07-2018 : Le Probabili Formazioni di Atalanta-Sarajevo, secondo turno di qualificazione Europa League 2018-2019, 26 luglio 2018 ore 20.30. Il Tas di Losanna ha riammesso il Milan, dopo l’iniziale esclusione approvata dalla Uefa, nelle competizioni europee, in particolare all’edizione 2018-19 dell’Europa League. Ad iniziare, quindi, con ampio anticipo la stagione sarà l’Atalanta di Gian Piero Gasperini che giovedì, ...

Europa League - 3° turno preliminari : le possibili avversarie dell’Atalanta : L’Atalanta è concentrata sul calciomercato ma si pensa anche all’inizio della stagione ed all’Europa League. Giovedì primo impegno ufficiale contro il Sarajevo per il secondo turno di qualificazione. L’obiettivo è superare il turno ma nel frattempo i nerazzurri hanno già conosciuto le possibili avversarie per l’eventuale terzo turno nel sorteggio di oggi: di fronte la vincente di Hapoel Haifa ...

Europa League - Atalanta-Sarajevo : arbitra Bognar. Chi passa sfiderà Hapoel Haifa o Hafnarfjordur : BERGAMO - Sarà l'ungherese Tamas Bognar a dirigere Atalanta-Sarajevo , match valido per l'andata del secondo turno preliminare di Europa League in programma giovedì alle 20.30 al ' Mapei Stadium ' di ...

Europa League - Atalanta-Sarajevo sarà visibile in diretta su Sky : Ora che è ormai certa la partecipazione del Milan a partire all’Europa League a partire dalla fase a gironi, si avvicina il momento dell’esordio dell’Atalanta nella competizione a partire dai turni preliminari. I bergamaschi affronteranno il Sarajevo, impegno almeno sulla carta piuttosto agevole ma, complice anche uno stato di forma inevitabilmente non ancora ottimale, sarà […] L'articolo Europa League, Atalanta-Sarajevo ...

Europa League - Gasperini intravede israeliani o islandesi. Champions : Benfica-Fenerbahce : Effettuati in mattinata i sorteggi di Europa League e Champions. Una l'italiana indirettamente coinvolta, l'Atalanta di Gasperini che - se passerà il prossimo turno col Sarajevo , andata 26 luglio, ...