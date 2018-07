: Il TAS ribalta la sentenza Uefa, il Milan riammesso in Europa League - AntoVitiello : Il TAS ribalta la sentenza Uefa, il Milan riammesso in Europa League - PeppeDiSte : Indiscrezione @SkySport ACCOLTO DAL TAS RICORSO DEL MILAN. @acmilan in Europa League - 3djuegos : Filtran un gameplay de la UEFA Europa League de #FIFA19 -

Non inizia nel migliore dei modi l'avventura europea dell'. I nerazzurri di Gasperini infatti non vanno oltre il pareggio interno nell'andata del 2° turno preliminare dicontro l'Fk(2-2). Buon avvio dei bergamaschi che già all' 11' passano in vantaggio con Toloi su assist di Masiello.Raddoppioa fine 1° tempo grazie a Mancini al 48'.I nerazzurri falliscono tantissime chance poi si spegne la luce e escono fuori i bosniaci con un incredibile uno-due a firma Handzic (67') e Sisic (72').(Di giovedì 26 luglio 2018)