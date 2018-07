Europa | Berlusconi | questa non ci piace | dobbiamo cambiarla perché è nostra famiglia

La lettera di Berlusconi sull' Europa : "Se può essere giusto battere i pugni sul tavolo , anche a difesa della dignità nazionale, la politica estera del nostro Paese non può ridursi ad un'esibizione muscolare che non saremmo neppure in grado di sostenere". Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi , in una lunga lettera ...

Migranti. Berlusconi : “l’Italia non è più il ventre molle d’ Europa ” : Silvio Berlusconi interviene sulla questione Migranti. “Il nostro Paese non è più disposto a essere il ventre molle d’Europa, e a

Silvio Berlusconi : «È in gioco l' Europa Impossibile allearsi con Visegrad» : ... da quella prospettiva affascinante di un grande spazio di pace e di libertà, basato su valori comuni, su una comune appartenenza dei popoli europei, capace di far pesare il suo ruolo nel mondo ...

Berlusconi : Italia preoccupa Europa : 18.46 "preoccupazione è la parola che fotografa la situazione attuale. Ciò che accade in Italia desta preoccupazione in tutta Europa. Io sono molto preoccupato per quello che succede nei mercati, può succedere alle aziende e alle famiglie Italiane". Così Berlusconi al termine del vertice Ppe a Sofia. "Vi posso assicurare -sottolinea il leader di FI- che non c'è nessun complotto. Anzi c'è il contrario, c'è la voglia di aiutare l'Italia a uscire ...