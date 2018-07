Euro U 19 | Fabbricini | bravi azzurrini

MILAN - SENTENZA UEFA : SQUALIFICATO PER UN ANNO IN EuroPA/ Fabbricini : "Sono patrimonio sport italiano e..." : MILAN SQUALIFICATO per un ANNO in EUROPA: SENTENZA UEFA, annunciato ricorso al Tas: urge cambio di proprietà. Decisivi i prossimi 20 giorni, il Diavolo si gioca tutto(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 19:17:00 GMT)