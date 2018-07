Euro in calo sul dollaro dopo le parole di Draghi

Borse Europee attese in calo - focus su incontro Trump-Juncker. A Piazza Affari le trimestrali - con Fca e debutto Manley : Prevista una partenza sotto la parità per i principali listini del Vecchio continente, dopo la chiusura mista di Wall Street. Sono stati deboli soprattutto le performance del Nasdaq che dopo avere ...

Cambi : Euro in calo a 1 - 1676 dollari : ANSA, - ROMA, 24 LUG - Quotazioni dell'euro in calo alle prime battute sui mercati con la valuta unica europea che passa di mano a 1,1676 dollari , 1,1695 ieri sera a New York, . Sullo yen il Cambio e'...

Borsa : Europa chiude in calo - Londra -0 - 3% : ANSA, - MILANO, 23 LUG - Seduta debole per le piazze azionarie in Europa. Londra ha chiuso in calo dello 0,3%, Parigi dello 0,37%, Francoforte ha contenuto il calo allo 0,10 per cento. Madrid ha ...

Piazza Affari in calo insieme all'Europa. Pesanti i titoli della Galassia Agnelli : Teleborsa, - Dopo un avvio giornata negativo in fondo agli eurolistini, Piazza Affari riduce il rosso e vede il FTSE MIB in calo dello 0,42% . I riflettori sono tutti puntati sui titoli della Galassia ...

Fca : lascia Altavilla - responsabile per Europa. Titolo riduce calo | : La notizia diffusa in mattinata non è stata confermata dall'azienda. Già al lavoro il nuovo amministratore delegato Mike Manley. Grande Stevens su Marchionne: "È stato tradito dalle sigarette"

Fca Europa - Altavilla si dimette Borsa - pesante calo dei titoli : Choc per Fca in Borsa nel primo giorno senza Sergio Marchionne. Apertura in netto calo: -4,3% a Piazza Affari. Giù anche Exor al -4,6%. Ferrari non riesce a fare prezzo Segui su affaritaliani.it

Piazza Affari zavorra - gli Eurolistini. Ferrari in calo : Si apre una giornata negativa per la Borsa di Milano che fa molto peggio degli altri mercati europei. Sul FTSE MIB, gli occhi sono tutti puntati su FCA che scivola del 3,70%. Fa peggio Ferrari che ...

Avvio di settimana in calo per le borse Europee : Roma, 23 lug., askanews, - Inizio di settimana negativo per le borse europee che aprono le contrattazioni con il segno rosso. Francoforte cede lo 0,42%, mentre Parigi lascia sul terreno lo 0,45%. Male ...

Borsa : Europa apre in calo : MILANO, 19 LUG - Le Borse europee aprono in calo con i timori di un inasprimento della guerra commerciale dovuta ai dazi imposti dagli Stati Uniti e con la stagione delle trimestrali caratterizzata, ...

Borsa : Europa in calo - Milano piatta : ANSA, - Milano, 17 LUG - Le Borse europee procedono in calo con la frenata della crescita cinese e lo spettro di una guerra commerciale a causa dei dazi imposti dagli Usa. Gli investitori guardano ...

Cambi : Euro ancora in calo a 1 - 1657 dlr : ANSA, - ROMA, 13 LUG - Quotazioni dell'euro ancora in lieve discesa in scia all'ulteriore rafforzamento del dollaro: Alle prime battute l'euro cede a 1,1657 dollari , 1,1676 ieri sera a New York, ...