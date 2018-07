Estate : stranieri spendono 16 miliardi : Un surplus che non si registra in nessun altro settore dell'economia. Boom anche negli aeroporti: oltre 38 milioni i passeggeri internazionali,, 2 in più dell'Estate 2017,. Emerge dall'indagine di ...

Turismo - Italia sogno degli stranieri : 24 milioni di turisti per l’Estate 2018 : E’ iniziata la stagione estiva e l’Italia si prepara ad accogliere i turisti, molti dei quali stranieri. Saranno infatti 24,5 milioni i turisti stranieri in arrivo in Italia quest’estate contro i 23 milioni del 2017, per un totale di 104,5 milioni di presenze. Lo rileva una indagine condotta dal Centro studi della Cna. La spesa del Turismo internazionale nel nostro Paese salirà dai 12,7 miliardi del 2017 ai 14 miliardi di ...

