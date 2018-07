Estate Romana | Gli appuntamenti dal 27 luglio al 2 agosto

Estate Romana : ‘Euhoè’ di e con Daniele Parisi - venerdì 28 luglio al Teatro del Lido : Roma – Sarà Daniele Parisi, Premio Imaie Attore Emergente 2016 per la sua interpretazione nel film indipendente “Orecchie”, a inaugurare le Piraterie di Teatri d’Arrembaggio 2018 al Teatro del Lido il 28 luglio con il suo quarto esilarante e intelligente monologo “EUHOE’!”: un’ora di delirio organizzato per mettere alla berlina brandelli di un’umanità che sbraita sulla vita, sulla morte, su un dio che neanche ...

LA 72ESIMA ORA - La prima edizione nel cartellone dell'Estate Romana : Concorso "La 72ESIMA Ora" L'Estate Romana 2018 è stata animata per quattro giorni , dal 13 al 16 luglio, da un evento unico e completamente dedicato al mondo del cinema e degli under 30: il concorso " La 72ESIMA ora ", organizzato da Le Bestevem, nell'ambito del quale i giovani aspiranti filmmakers hanno avuto la possibilità di dar voce alla propria ...

Estate Romana 2018 - ad Ostia la IV Edizione di Teatri d'Arrembaggio : Piraterie , spettacoli graffianti e scena off, , incanti , teatro ragazzi, e castelli di sabbia , laboratori per bambini e ragazzi, , saranno distribuiti in 5 settimane, dal 22 luglio al 26 agosto. ...

Municipio XV : Va in scena ‘L’Estate romana’ : Roma – Dalla Farnesina a Labaro, passando per Malborghetto e Prima Porta. Tra concorsi e spettacoli teatrali sono diversi gli appuntamenti culturali messi in campo in occasione dell’Estate romana nel Municipio Roma XV. Fra gli eventi un concorso cinematografico internazionale: la 72esima ora, in programma dal 13 al 16 luglio. Il contest indirizzato ad aspiranti filmakers under 30 ha come obiettivo la realizzazione – da effettuarsi in ...

Estate Romana 2018 : gli appuntamenti dal 6 al 12 luglio : Ogni sera in programma due spettacoli, uno sul palco esterno e l'altro su quello interno. Prosegue anche la 2edizione di ANIENE FESTIVAL , fino al 5 agosto, a cura dell'Ass. La Pentola a Pressione ...

Villa Romana di Positano - per il primo agosto apertura ufficiale. Si prepara una grande Estate - pronto il Positano Teatro Festival : ... e poi alla Chiesa Nuova, ma vi aggiorneremo di eventuali dettagli e modifiche, poi ci sono anche molte altre iniziative, come mostre artisti cinema e spettacoli.

Estate Romana 2018 : gli appuntamenti dal 6 al 12 luglio : Roma – Al via una nuova settimana di Estate Romana 2018, la manifestazione culturale promossa da Roma Capitale – Assessorato alla Crescita Culturale e realizzata in collaborazione con SIAE (Società Italiana degli Autori e degli Editori) e il supporto nelle attività di comunicazione di Zètema Progetto Cultura. Per essere sempre aggiornati su tutti gli appuntamenti in programma basta seguire il nuovo account Cultura Roma presente su ...

Le proposte dell'Estate Romana 2018 dal 29 giugno al 5 luglio : all'Ardeatino Torna la storica manifestazione I CONCERTI NEL PARCO , il festival multidisciplinare che dal 2 luglio al 1 agosto festeggia la sua XXVIII edizione con spettacoli di musica, danza, ...

Estate ROMANA-PARCO EGERIA : Lo spazio, allestito come un piccolo villaggio, ruota intorno all'arena per gli spettacoli che ogni giovedì, dalle 22, ospiterà i volti più noti del cabaret italiano. Il 21 giugno hanno iniziato ...

“Estate al Polo” - serate raffinate tra musica e buon cibo nell’Estate Romana : L’Estate Romana colorata e chiassosa, generosa di Eventi culturali, artistici, cinematografici quest’anno si arricchisce di un ulteriore luogo di ritrovo, dove musica e cibo convivono in una veste differente. L’aria stessa coinvolge in uno spessore che forse altrove si è perso. C’è voglia di riscoprire e trovare un’emozione fatta di cibi cucinati al momento, espressione di un sapore riscoperto. Ci sono note che si ...

Auto – Un’Estate all’aperto : arrivano 20 smart fortwo cabrio nella flotta romana di car2go : Per la prima volta car2go introduce 20 smart fortwo cabrio nella flotta di Roma. I 20 veicoli decappottabili saranno disponibili dal 4 giugno per i prossimi 18 mesi Prima assoluta per car2go, il più grande servizio al mondo di carsharing a flusso libero, che introduce oggi 20 veicoli smart fortwo del modello cabrio nella flotta capitolina. Una novità mai vista prima nella storia, quasi decennale, di car2go, che sceglie proprio Roma come prima ...

Estate Romana. Si parte tra cinema - musica e spettacoli : L’Estate Romana, giunta alla quarantunesima edizione, è partita dal 1° giugno e prosegue fino al 30 settembre con una ricca