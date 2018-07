Estate | Confturismo | salvata da stranieri | spendono 16 mld in Italia 3

Estate : Confturismo - salvata da stranieri - spendono 16 mld in Italia (2) : (AdnKronos) – In generale, rispetto all’Estate 2017 sono il 13% in più gli intervistati che dichiarano che spenderanno, per le loro vacanze, un importo maggiore di quello speso l’anno precedente. 16 miliardi la spesa degli stranieri in Italia, ben 7 miliardi di euro superiore alla spesa degli Italiani all’estero (9 miliardi). Un surplus che non si registra in nessun altro settore dell’economia Italiana. Saranno ...