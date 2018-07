Estate | Confturismo | salvata da stranieri | spendono 16 mld in Italia

meteoweb.eu

(Di giovedì 26 luglio 2018) Roma, 26 lug. (AdnKronos) – Un’’ dall’arrivo degliche inspenderanno 16 miliardi e che si trova a fare i conti con i competitor del Sud Mediterraneo. E’ una foto a luci e ombre delle vacanze 2018 quella scattata da-Confcommercio insieme alle federazioni di categoria, con il contributo dell’Istituto Piepoli. Circa 300.000ni hanno cancellato o spostato una vacanza tra maggio e luglio causa maltempo. A fronte di previsioni iniziali positive che prospettavano incrementi di arrivi e spesa dei turisti sul territorio nazionale, l’2018, fortemente penalizzata dal maltempo a giugno e per buona parte di luglio, registra per ora situazioni molto differenti da zona a zona e comunque non si attendono incrementi rispetto al 2017. Per quanto riguarda i soli turisti esteri diretti in, ...