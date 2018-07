Estate | Confturismo | salvata da stranieri | spendono 16 mld in Italia 2

meteoweb.eu

: RT @Confcommercio: #estate2018 I turisti stranieri salvano la stagione, 300.000 italiani rimandano o cancellano per il maltempo. 847 è la s… - giannirussoss : RT @Confcommercio: #estate2018 I turisti stranieri salvano la stagione, 300.000 italiani rimandano o cancellano per il maltempo. 847 è la s… - alecavo : RT @Confcommercio: #estate2018 I turisti stranieri salvano la stagione, 300.000 italiani rimandano o cancellano per il maltempo. 847 è la s… - ConfcommercioLc : RT @Confcommercio: #estate2018 I turisti stranieri salvano la stagione, 300.000 italiani rimandano o cancellano per il maltempo. 847 è la s… -

(Di giovedì 26 luglio 2018) (AdnKronos) – In generale, rispetto all’2017 sono il 13% in più gli intervistati che dichiarano che spenderanno, per le loro vacanze, un importo maggiore di quello speso l’anno precedente. 16 miliardi la spesa degliin, ben 7 miliardi di euro superiore alla spesa deglini all’estero (9 miliardi). Un surplus che non si registra in nessun altro settore dell’economiana. Saranno oltre 38 milioni i passeggeri internazionali che transiteranno nei nostri aeroporti, oltre 2 milioni in più dell’2017 di cui la metà con destinazione Sud. Le destinazioni della riva Sud ‘ Marocco, Tunisia, Egitto e Turchia ‘ dopo essere state sostanzialmente fuori gioco per oltre 3 anni, tornano particolarmente agguerrite e aumentano di quote considerevoli gli arrivi soprattutto da Francia e Germania, ...