Estate | arriva il caldo e il ministero della salute lancia l' allerta rossa

Roma - l'Estate arriva in ritardo nella spiaggia sul Tevere : È la 'spiaggia di Fantozzi', hanno detto subito dall'opposizione, perché questo lembo melmoso del Tevere ha ospitato, erano gli anni 70, la mitica partita scapoli contro ammogliati, 'tenzoni - diceva ...

Dopo il successo del Summer White Party - sabato 21 luglio arriva il secondo atteso appuntamento nella calda Estate di Nikki Beach Costa ... : Nikki Beach Costa Smeralda per un giorno si trasformerà in un vero e proprio Yacht Club con decorazioni a tema e dress code rigorosamente ispirato al fantastico mondo della navigazione. Non mancherà ...

Arriva “Estate Sicura” - la campagna della CRI per superare la prova costume. La corretta esposizione al sole : La prova costume? Un appuntamento ben più importante di quanto si creda se il tema è vivere la spiaggia e il mare senza rischi. La corretta alimentazione, la digestione, l’esposizione al sole, il saper riconoscere i segnali della fatica e i campanelli di allarme del nostro corpo: ecco i punti cardine di “Estate Sicura”, la nuova campagna della Croce Rossa Italiana che fornisce semplici consigli per vivere la stagione più calda senza rischi per ...

Estate sempre più pazza : non c'è solo il caldo africano - ora arrivano i nubifragi : Dal caldo africano ai nubifragi. Regna l'instabilità climatica in questa Estate da shock. A 25 giorni dal suo inizio, la stagione non finisce infatti di sorprendere con i suoi cambi d'umore repentini ...

BRINDISI. Arrivati 59 nuovi carabinieri per una Estate sicura. : ... sia di nicchia, per il particolare "appeal" che suscitano i soggiorni nelle suggestive masserie della zona meta dei vacanzieri provenienti da tutto il mondo. Attenzione sarà rivolta ai locali ...

Arriva l'Estate italiana : L'avevamo anticipato qualche settimana fa: quella 2018 sarà un'estate 'italiana' sui palchi della regione, visto che è in programma una significativa rappresentanza nazionale, formata da nomi ormai ...

Nel week end arriva la vera Estate. In 7 città scatta l'"allarme arancione" : Torna nel week end l'Anticiclone Africano, con picchi superiori ai 35 gradi al Centro-Sud, massime fino a 31-32 gradi al Nord e massime di 33-34 al Centro.Il meteo della giornata di sabato sarà caratterizzato da alte temperature ovunque, salvo alcuni temporali nelle zone delle Alpi e delle Prealpi nel pomeriggio. A soffrire maggiormente il caldo saranno le zone centromeridionali.Domenica proseguiranno le alte temperature e il clima ...

Estate sicura a Ragusa : arriva il servizio aggiuntivo di ambulanze : servizio aggiuntivo di ambulanze. L’Asp integra l’attività delle guardie mediche estive: Punta Braccetto, Santa Maria del Focallo, Marina di Acate

Arriva l'Estate pometina : Sbarcano in Città gli spettacoli "Zoe il principio della vita" , 4 agosto, e "Alchimie di fuoco" , 5 agosto, e i musical , "La Sirenetta in questo blu" il 18 agosto e "La notte del musical" il 1 ...

Arriva l'Estate monrealese. Notti bianche - musica per le vie della città - musical. IL PROGRAMMA : Si tratta essenzialmente di spettacoli artistico-musicali, iniziative enogastronomiche e attività teatrali. Di seguito il PROGRAMMA nel dettaglio: LUGLIO : 13 luglio e 3 agosto- Convegno "La donna ...

Arriva l'Estate e la Granda si riempie di attrazioni : ecco gli eventi imperdibili del fine settimana : Pepino nell'area spettacoli di via Parco Robinson, Roata Rossi . Serralunga d'Alba ospiterà dalle 18.30 " Madamina il catalogo è questo": ascolti mozartiani sotto il castello, mentre Steve Hackett si ...