Estate al Cristallo di Cortina | tra lusso e tradizione

gqitalia

: RT @PatriziaTenda: Polpa sanguinante dell'estate che divide la carne di una faccia doppio lago d'immobile cristallo Marguerite Yourcenar #i… - velocevolo : RT @PatriziaTenda: Polpa sanguinante dell'estate che divide la carne di una faccia doppio lago d'immobile cristallo Marguerite Yourcenar #i… - malubealu : RT @PatriziaTenda: Polpa sanguinante dell'estate che divide la carne di una faccia doppio lago d'immobile cristallo Marguerite Yourcenar #i… - FChiusaroli : RT @PatriziaTenda: Polpa sanguinante dell'estate che divide la carne di una faccia doppio lago d'immobile cristallo Marguerite Yourcenar #i… -

(Di giovedì 26 luglio 2018) “Un’al mare”, cantava Giuni Russo su un testo scritto da Franco Battiato nel lontano 1982. E se alla vacanza estiva gli italiani non rinunciano mai, a cambiare è però la destinazione. Anche se è ancora il mare a fare la parte del leone per più di 6 italiani su 10 (62% – Coldiretti), al secondo posto si classifica la montagna. Va bene il trekking, la mountain bike, le escursioni in vetta ma non è vacanza senza una buona dose di relax. Tra le destinazioni più suggestive ce n’è una che è entrata nella leggenda. Non solo per la celebre frase del Dogui nell’indimenticabile Vacanze di Natale (1983) girato proprio all’interno dell’hotel che affaccia sulle Montagne Tofane, nel cuore delle Dolomiti («Via della Spiga-Hoteldidue ore cinquantaquattro minuti e ventisette secondi: Alboreto is nothing!»), quanto per l’affascinante ...