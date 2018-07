Estate a Roma | 4 eventi a cui non potrai assolutamente dire di no

Con il cane in spiaggia - record di multe in riviera romagnola. I consigli per l'Estate e i lidi pet friendly : Vivono assieme tutto l'anno con grande soddisfazione e amore, tra passeggiate, coccole e cibi prelibati. Una coppia di ferro che non ha alcuna intenzione di separarsi quando arrivano le tanto agognate ...

Stadio della Roma - l’iter tecnico procede : dopo l’Estate la proposta di variante urbanistica. Vero ostacolo resta la politica : l’iter tecnico in Campidoglio sullo Stadio dell’As Roma sta andando regolarmente avanti, tanto che subito “dopo l’estate” gli uffici concluderanno l’esame delle controdeduzioni e saranno pronti con la proposta di variante urbanistica da portare in Assemblea Capitolina. Il Vero ostacolo resta la prudenza della parte politica – in primis dei consiglieri M5S – a procedere con qualsiasi atto prima di essersi assicurati che le indagini sul “sistema ...

Roma - l'Estate arriva in ritardo nella spiaggia sul Tevere : È la 'spiaggia di Fantozzi', hanno detto subito dall'opposizione, perché questo lembo melmoso del Tevere ha ospitato, erano gli anni 70, la mitica partita scapoli contro ammogliati, 'tenzoni - diceva ...

Estate a Roma - da agosto la spiaggia sul Tevere : Si stanno completando rapidamente i lavori per la realizzazione della spiaggia sul Tevere a Roma, nei pressi di Ponte Marconi, con la finitura dei viali di accesso e il posizionamento della sabbia. L'...

Estate Romana : ‘Euhoè’ di e con Daniele Parisi - venerdì 28 luglio al Teatro del Lido : Roma – Sarà Daniele Parisi, Premio Imaie Attore Emergente 2016 per la sua interpretazione nel film indipendente “Orecchie”, a inaugurare le Piraterie di Teatri d’Arrembaggio 2018 al Teatro del Lido il 28 luglio con il suo quarto esilarante e intelligente monologo “EUHOE’!”: un’ora di delirio organizzato per mettere alla berlina brandelli di un’umanità che sbraita sulla vita, sulla morte, su un dio che neanche ...

Acqua. Raggi : no emergenza in Estate - Roma non resterà a secco : “Sono incoRaggianti gli ultimi dati forniti dal Parco Regionale di Bracciano che fanno scongiurare qualunque ipotesi di emergenza acqua in piena estate”. Lo scrive su facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. “I numeri ci dicono che la velocita’ di abbassamento del periodo estivo del Lago di Bracciano si e’ dimezzata- aggiunge- e il livello attuale e’ di 7cm piu’ alto di quello registrato nello stesso ...

Allarme Ragno Violino a Roma : boom di segnalazioni/ L’esperto : “Ecco i morsi più pericolosi in Estate” : Allarme Ragno Violino a Roma: boom di ricoveri nella capitale dopo il morso dello spietato insetto. L'esperto consiglia di recarsi subito all'ospedale se si riceve una sua puntura(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 19:49:00 GMT)

LA 72ESIMA ORA - La prima edizione nel cartellone dell'Estate Romana : Concorso "La 72ESIMA Ora" L'Estate Romana 2018 è stata animata per quattro giorni , dal 13 al 16 luglio, da un evento unico e completamente dedicato al mondo del cinema e degli under 30: il concorso " La 72ESIMA ora ", organizzato da Le Bestevem, nell'ambito del quale i giovani aspiranti filmmakers hanno avuto la possibilità di dar voce alla propria ...

“Puntura devastante”. È l’incubo dell’Estate 2018 - a Roma è già boom di ricoveri : Piccolo, giallognolo e apparentemente innocuo. Ma non è così. E bisogna fare molta attenzione, perché anche un sola puntura potrebbe costare carissimo. Dalla necrosi dei tessuti alla morte se non trattato in tempi brevi. La difficoltà, molte volte, sta proprio nel riconoscere i sintomi che, spesso, collimano con quelli di altre patologie. Spesso infatti, chi viene morso dal ragno violino, non se ne accorge nemmeno. In questi giorni i casi stanno ...

31 persone legate al clan malavitoso Casamonica sono state arrEstate a Roma - Cosenza e Reggio Calabria : 31 persone legate al clan malavitoso Casamonica sono state arrestate questa mattina dai carabinieri nelle province di Roma, Cosenza e Reggio Calabria. Altre 6 persone sono ancora ricercate dai carabinieri. Gli arresti sono stati ordinati dal gip di Roma su The post 31 persone legate al clan malavitoso Casamonica sono state arrestate a Roma, Cosenza e Reggio Calabria appeared first on Il Post.

Estate Romana 2018 - ad Ostia la IV Edizione di Teatri d'Arrembaggio : Piraterie , spettacoli graffianti e scena off, , incanti , teatro ragazzi, e castelli di sabbia , laboratori per bambini e ragazzi, , saranno distribuiti in 5 settimane, dal 22 luglio al 26 agosto. ...

LETTURE D'Estate - Il Centro Sperimentale porta il cinema a Castel S. Angelo a Roma : Martedì 28 agosto Fondi di donne nel cinema Alida Valli è nel consueto appuntamento de "I fondi della Biblioteca Luigi Chiarini", partecipa Pierpaolo De Mejo; segue la proiezione di Piccolo mondo ...

