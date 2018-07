Essential Phone PH-1 riceve Android P Developer Preview 5

Essential Phone PH-1 dovrebbe ricevere anche Android Q : In occasione di una nuova sessione Ask Me Anythings su Reddit il team di Essential ha svelato alcuni dei propri piani futuri. Ecco tutti i dettagli L'articolo Essential Phone PH-1 dovrebbe ricevere anche Android Q proviene da TuttoAndroid.

Essential Phone PH-1 si aggiorna con le patch di sicurezza di luglio e miglioramenti per Android Auto : Nelle scorse ore il team di Essential ha annunciato su Twitter il rilascio di un nuovo aggiornamento software per Essential Phone PH-1. Ecco le novità L'articolo Essential Phone PH-1 si aggiorna con le patch di sicurezza di luglio e miglioramenti per Android Auto proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy A3 - A5 - A6 - Honor 10 - Essential Phone : arrivano le patch di maggio e di giugno : Come recita una regola non scritta, "è inizio mese, dunque è tempo di patch di sicurezza": in arrivo su Samsung Galaxy A3, A5, A6, Honor 10, Essential Phone L'articolo Samsung Galaxy A3, A5, A6, Honor 10, Essential Phone: arrivano le patch di maggio e di giugno proviene da TuttoAndroid.

Essential Phone - arriva l’accessorio che aggiunge il jack per le cuffie : (Foto: Essential) Che senso ha lanciare uno smartPhone senza ingresso per le cuffie con jack da 3,5 millimetri per costruire un anno dopo un accessorio esterno che riporta la componente a bordo? È la proposta di Essential, la società fondata dal papà di Android Andy Rubin, per il suo primo e unico smartPhone uscito sul mercato ormai un anno fa: una componente aggiuntiva da agganciare magneticamente alla scocca del telefono e in grado di ...

In estate Essential Phone PH-1 potrà contare sulla mod Audio Adapter HD : Audio Adapter HD è il nome di un nuovo accessorio, annunciato nelle scorse ore da Essential, che sarà rilasciato nel corso dell'ormai imminente estate L'articolo In estate Essential Phone PH-1 potrà contare sulla mod Audio Adapter HD proviene da TuttoAndroid.

Essential Phone ha iniziato a ricevere la Beta 1 di Android P : Essential Phone è pronto a ricevere la nuova versione del sistema operativo Android in versione Beta con la nuova Android P Beta 1 disponibile al download. L'articolo Essential Phone ha iniziato a ricevere la Beta 1 di Android P proviene da TuttoAndroid.

Novità per le fotocamere di Nokia 8 ed Essential Phone - nuove statistiche per G Suite : Nokia 8 ed Essential Phone ricevono aggiornamenti per le rispettive fotocamere, mentre Google Documenti, Fogli e Presentazioni consentono di visualizzare maggiori statistiche sui documenti. L'articolo Novità per le fotocamere di Nokia 8 ed Essential Phone, nuove statistiche per G Suite proviene da TuttoAndroid.