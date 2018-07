Esodo estivo | domani tornano i tutor

Autostrade - tornano i Tutor per l’Esodo estivo : ecco i tratti dove entreranno in funzione : Il Tutor era stato bloccato per un periodo di tre mesi da una sentenza che aveva dato ragione alla ditta proprietaria del brevetto Il sistema di rilevazione della velocità sulle Autostrade, conosciuto con il nome di Tutor, era stato disattivato circa tre mesi fa dalla Corte d’appello di Roma che aveva dato ragione alla ditta che deteneva il brevetto, riprodotto successivamente dalla Società Autostrade S.P.A. Ora però, un nuovo sistema di ...

Autostrade - con l'Esodo estivo tornano i tutor : si parte con 22 tratte : Autostrade, con l'esodo estivo tornano i tutor: si parte con 22 tratte Riprende il controllo della velocità media e del superamento dei limiti sulle principali vie percorse dai vacanzieri. parte anche piano Viabilità Italia con un rafforzamento dei controlli. Venerdì 27 luglio il primo giorno da bollino rosso, bollino nero il 4 e 11 ...

Esodo estivo : la Polizia dà lezioni di sicurezza stradale in A35 Brebemi : Si avvicina il periodo dei grandi spostamenti sulle autostrade verso i luoghi di villeggiatura ed essere aggiornati sui comportamenti da tenere al volante risulta fondamentale per la nostra sicurezza e per quella delle persone che viaggiano insieme a noi. In questo ambito A35 Brebemi e Polizia stradale, la cui proficua collaborazione prevede interventi congiunti in materia anche nelle scuole durante l’anno scolastico, hanno ritenuto di mettere a ...

Esodo estivo - debuttano i nuovi tutor : da quando e dove saranno attivi : L’Esodo estivo dovrebbe potersi svolgere in maggiore sicurezza grazie all’installazione di 16 tutor di nuova generazione (chiamati SICVe-PM ndr) che saranno attivi a partire dal prossimo 25 luglio sulla...

Anas - A2 Autostrada del Mediterraneo : cantieri rimossi per Esodo estivo : L'estate sta arrivando insieme alle file chilometriche su strade e autostrade. Per evitare impatti sul traffico durante l'esodo estivo, tutti i cantieri mobili attivi in Calabria lungo l' A2 " ...