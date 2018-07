Esodo estivo al via | traffico da bollino nero nei primi due weekend di agosto

Per l’Esodo estivo 2018 - sono previsti due «bollini neri» : 4-11 agosto da bollino nero :

Esodo estivo : bollino nero sabato 4 e 11 agosto : Per l'esodo estivo 2018, sono previsti due "bollini neri": la mattina di sabato 4 agosto e la mattina di sabato 11 agosto (in entrambi i casi verso le località turistiche). E' quanto rende noto Autostrade per l'Italia in occasione della conferenza stampa sull'esodo estivo che si tiene questa mattina al Viminale. Sono invece "bollino rosso", sempre in direzione delle località ...

Esodo estivo : la Polizia dà lezioni di sicurezza stradale in A35 Brebemi : Si avvicina il periodo dei grandi spostamenti sulle autostrade verso i luoghi di villeggiatura ed essere aggiornati sui comportamenti da tenere al volante risulta fondamentale per la nostra sicurezza e per quella delle persone che viaggiano insieme a noi. In questo ambito A35 Brebemi e Polizia stradale, la cui proficua collaborazione prevede interventi congiunti in materia anche nelle scuole durante l’anno scolastico, hanno ritenuto di mettere a ...

Esodo estivo - debuttano i nuovi tutor : da quando e dove saranno attivi : L’Esodo estivo dovrebbe potersi svolgere in maggiore sicurezza grazie all’installazione di 16 tutor di nuova generazione (chiamati SICVe-PM ndr) che saranno attivi a partire dal prossimo 25 luglio sulla...

Anas - A2 Autostrada del Mediterraneo : cantieri rimossi per Esodo estivo : L'estate sta arrivando insieme alle file chilometriche su strade e autostrade. Per evitare impatti sul traffico durante l'esodo estivo, tutti i cantieri mobili attivi in Calabria lungo l' A2 " ...

Viabilità : Cav Veneto - prove generali di Esodo estivo nel weekend : Venezia, 28 giu. (AdnKronos) – Primo esodo estivo di questa stagione anche sulle competenza di CAV-Concessioni Autostradali Venete Spa. La società concessionaria di Mestre informa che saranno possibili rallentamenti o code per traffico sostenuto e a tratti intenso nelle prossimo fine settimana, in particolare nelle giornate di venerdì 29 e sabato 30 giugno, in concomitanza con le prime partenze.Osservati speciali soprattutto il tratto tra ...

