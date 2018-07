Esodo | Cav | sulla A4 E A57 nel fine settimana bollino rosso

sportfair

(Di giovedì 26 luglio 2018) Venezia, 26 lug. (AdnKronos) – Primo weekend didaper possibili criticità dovute al traffico intenso sulle tratte autostradali gestite da CAV (A4 Padova est-Venezia, Passante di Mestre e A57-Tangenziale di Mestre). Osservate speciali soprattutto le giornate di venerdì e sabato. Già operativo da settimane un piano straordinario della Concessionaria che prevede il potenziamento di uomini e mezzi e lo snellimento delle procedure per fronteggiare eventuali situazioni di criticità.Secondo le previsioni, il traffico che nelsi riverseràdirettrice Milano-Trieste della A4 per effetto dell’vacanziero, sarà superiore di circa il 35% rispetto a quello di unmedio annuale, con massima concentrazione nella giornata di sabato. In particolare, nella sola giornata di sabato, sul Passante di Mestre, si prevede un traffico ...