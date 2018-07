Esodo : Cav - sulla A4 E A57 nel fine settimana bollino rosso (3) : (AdnKronos) - Per quanto riguarda l’informazione costante all’utenza, questa è possibile attraverso i pannelli a messaggio varabile lungo le tratte gestite, a cui ne sono stati aggiunti altri “mobili” in corrispondenza dei punti a maggior rischio code. Inoltre è sempre possibile conoscere la situazi

Esodo : Cav - sulla A4 E A57 nel fine settimana bollino rosso : Venezia, 26 lug. (AdnKronos) - Primo weekend di Esodo da bollino rosso per possibili criticità dovute al traffico intenso sulle tratte autostradali gestite da CAV (A4 Padova est-Venezia, Passante di Mestre e A57-Tangenziale di Mestre). Osservate speciali soprattutto le giornate di venerdì e sabato.

Esodo : Cav - sulla A4 E A57 nel fine settimana bollino rosso (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos)- Cav ricorda che al fine di garantire in via prioritaria migliori condizioni di sicurezza per chi viaggia, sarà vietata la circolazione in autostrada ai mezzi pesanti venerdì 27 dalle ore 16.00 alle 22.00, sabato 28 dalle 8.00 alle 22.00 e domenica 29 dalle 7.00 alle 22.00.In vista dell’aumento del traffico e nell’eventualità che possano insorgere criticità sulla rete autostradale, CAV ha ...

Esodo : Cav - sulla A4 E A57 nel fine settimana bollino rosso (3) : (AdnKronos) – Per quanto riguarda l’informazione costante all’utenza, questa è possibile attraverso i pannelli a messaggio varabile lungo le tratte gestite, a cui ne sono stati aggiunti altri ‘mobili” in corrispondenza dei punti a maggior rischio code. Inoltre è sempre possibile conoscere la situazione del traffico in tempo reale attraverso i canali di Infotraffico del sito www.cavspa.it (con mappa e webcam) ...

Esodo : Cav - sulla A4 E A57 nel fine settimana bollino rosso : Venezia, 26 lug. (AdnKronos) – Primo weekend di Esodo da bollino rosso per possibili criticità dovute al traffico intenso sulle tratte autostradali gestite da CAV (A4 Padova est-Venezia, Passante di Mestre e A57-Tangenziale di Mestre). Osservate speciali soprattutto le giornate di venerdì e sabato. Già operativo da settimane un piano straordinario della Concessionaria che prevede il potenziamento di uomini e mezzi e lo snellimento delle ...

Esodo : Cav - sulla A4 E A57 nel fine settimana bollino rosso : Venezia, 26 lug. (AdnKronos) – Primo weekend di Esodo da bollino rosso per possibili criticità dovute al traffico intenso sulle tratte autostradali gestite da CAV (A4 Padova est-Venezia, Passante di Mestre e A57-Tangenziale di Mestre). Osservate speciali soprattutto le giornate di venerdì e sabato. Già operativo da settimane un piano straordinario della Concessionaria che prevede il potenziamento di uomini e mezzi e lo snellimento ...

Viabilità : Cav Veneto - prove generali di Esodo estivo nel weekend : Venezia, 28 giu. (AdnKronos) – Primo esodo estivo di questa stagione anche sulle competenza di CAV-Concessioni Autostradali Venete Spa. La società concessionaria di Mestre informa che saranno possibili rallentamenti o code per traffico sostenuto e a tratti intenso nelle prossimo fine settimana, in particolare nelle giornate di venerdì 29 e sabato 30 giugno, in concomitanza con le prime partenze.Osservati speciali soprattutto il tratto tra ...

Viabilità : Cav Veneto - prove generali di Esodo estivo nel weekend : Venezia, 28 giu. (AdnKronos) - Primo esodo estivo di questa stagione anche sulle competenza di CAV-Concessioni Autostradali Venete Spa. La società concessionaria di Mestre informa che saranno possibili rallentamenti o code per traffico sostenuto e a tratti intenso nelle prossimo fine settimana, in p