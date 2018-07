Escursionista trova una mano sul Monte Bianco

Ritrovato Escursionista disperso : è in buone condizioni : E’ stato Ritrovato in buone condizioni di salute l’escursionista di 79 anni disperso da ieri nella zona di Bussoleno. L’uomo, con il suo cane, e’ stato incontrato da un margaro a Balmetta, vicino al rifugio Amprino. Il soccorso alpino e i vigili del fuoco, con l’ausilio dell’elicottero, sono impegnati nelle operazioni di recupero. L'articolo Ritrovato escursionista disperso: è in buone condizioni sembra essere ...

Torino : trovato morto Escursionista 33enne disperso da domenica : I tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS Piemonte) hanno rinvenuto nella tarda mattinata di oggi il corpo senza vita dell’escursionista che risultava disperso da domenica scorsa tra le montagne delle Valli di Lanzo in provincia di Torino. Il 33ennei trovava a una quota di 2400 metri circa al fondo di un canale, a valle del sentiero che dal Lago di Malciaussia conduce al Rifugio Tazzetti, Comune di Usseglio ...

Trovato morto Escursionista disperso : ANSA, - TORINO, 3 LUG - È stato riTrovato morto ad Usseglio, in un canalone, l'escursionista 33enne disperso nella Valle di Viù, nel Torinese. L'uomo è stato riTrovato vicino al lago di Malciaussia, ...

Pordenone : ritrovato Escursionista disperso : ritrovato dalle squadre del Soccorso Alpino di Maniago (Pordenone) l’escursionista disperso nel comune di Tramonti (Pordenone), in località Ca’ Zul. Il 54enne era uscito ieri per una gita in montagna con il suo cane e non aveva fatto ritorno a casa. I tecnici impegnati nelle ricerche hanno incontrato il disperso che stava scendendo autonomamente in cerca di aiuto dopo aver lasciato il cane nei pressi di Casera Ciarpen: l’uomo ...

Montagna : ritrovato l’Escursionista disperso in Val Resia : E’ stato ritrovato l’escursionista che si era perso oggi pomeriggio mentre percorreva un sentiero con un amico in val Resia. L’uomo, 62 anni, di Udine, era scivolato dal sentiero per una quindicina di metri, rimanendo seriamente contuso. Il recupero è stato effettuato dagli specialisti del nucleo Speleo Alpino Fluviale dei Vigili del fuco di Udine. L’uomo, dopo essere stato assicurato su una barella, e’ stato ...

Alto Adige - Escursionista trovato morto in Valle Aurina : Alto Adige, escursionista trovato morto in Valle Aurina Alto Adige, escursionista trovato morto in Valle Aurina Continua a leggere L'articolo Alto Adige, escursionista trovato morto in Valle Aurina proviene da NewsGo.

Trovato morto l'Escursionista scomparso quindici giorni fa : Carrara, 9 giugno 2018 " È stato Trovato morto l'escursionista Dante Bonezzi, il 71enne di Reggio Emilia cui non si avevano più notizie dal 26 maggio scorso quando si era avventurato in Appennino. Il ...