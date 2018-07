Errore sul lavoro? E adesso che si fa?

dilei

: Un 2018 altalenante per #Vettel ??? Tra grandi vittorie... e qualche errore ? Quanto possono pesare sul Mondiale ?… - SkySportF1 : Un 2018 altalenante per #Vettel ??? Tra grandi vittorie... e qualche errore ? Quanto possono pesare sul Mondiale ?… - DCaviglione : Tutti hanno paura di Salvini e Di Maio Avete fatto lo stesso errore con Trump: pensavate non sarebbe riuscito a sc… - gcm_dipietro : RT @la_rossonera: Poi peró inizia la stagione, iniziano cosí anche i primi problemi: allenatore incapace, scarsa preparazione atletica, qua… -

(Di giovedì 26 luglio 2018) Ciao Davide, sto passando veramente un brutto momento in azienda. Settimana scorsa, per la prima volta da quandoqui, ho commesso une non so proprio come uscirne. Mi potresti aiutare? Paola Alzi la mano chi non ha mai commesso unsulcome Paola. Impossibile. E immagino che in quel preciso momento siete andati completamente nel pallone. Piccolo o grande che sia, ogni problema ha una soluzione. Vediamo come riparare il danno in poche semplici mosse. Respirare. L’ormai è fatto. Dato che a oggi non esiste ancora la macchina del tempo e non si può tornare indietro, la prima cosa da fare è sedersi e respirare. Sembra banale ma funziona. Evitare i se. Inutile iniziare a pensare con i “se”: se avessi fatto così, se mi fossi ricordato che, se non fosse successo… Con i “se” non si risolvono i problemi, in compenso, è probabile che se ne creino di più ...