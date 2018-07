Ergastolo per il prof Perale | uccise l’amica incinta e il suo compagno e ne oltraggiò il

Duplice omicidio Chirignago - Ergastolo a Stefano Perale/ Narcotizzò e uccise coppia fidanzati - lei era incinta : Duplice omicidio Chirignago: Stefano Perale condannato all'ergastolo. Narcotizzò ed uccise giovane coppia di fidanzati: lei, della quale si era invaghito, era incinta al quinto mese.(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 17:40:00 GMT)

'Ndrangheta : Ergastolo per i due fratelli Grande Aracri : Catanzaro - ergastolo per i fratelli Nicolino ed Ernesto Grande Aracri, di 59 e 48 anni, ritenuti i capi dell'omonima cosca della 'Ndrangheta, attiva anche in Emilia-Romagna. É la sentenza emessa ...

Ergastolo al figlio del boss : uccise 18enne per voci su storia con madre : Il gip del Tribunale di Napoli ha condannato all'Ergastolo Gaetano Formicola, figlio di Antonio, ritenuto il boss del quartiere San Giovanni a Teduccio di Napoli, e del cugino, Giovanni Tabasco, suo ...

Strage di Erba - niente esame dei reperti : per Rosa e Olindo condanna all'Ergastolo definitiva : Adesso è davvero fine pena mai. La quinta sezione penale della Cassazione, rigettando il ricorso presentato dalla difesa contro l'ordinanza con cui la Corte d'assise d'appello di Brescia aveva ...

Strage di Erba : la Cassazione rifiuta l’incidente probatorio Nessuna revisione del processo per Olindo Romano e Rosa Bazzi - condannati all'Ergastolo : Strage di Erba ultime notizie – Arriva il no secco dalla Cassazione per incidente probatorio e revisione del processo. Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati all’ergastolo in via definitiva, dovranno rimanere dietro le sbarre. I legali della coppia hanno presentato ricorso contro il rifiuto precedente dei giudici di Brescia, avvenuto lo scorso gennaio. Olindo Romano e Rosa Bazzi rimangono per la legge italiana gli unici responsabili ...

Germania - Ergastolo per la neonazista Beate Zschaepe : Monaco, 11 lug. (AdnKronos/Dpa) – La leader del gruppo neonazista tedesco dell’Nsu (Nationalsozialistischer Untergrund) Beate Zschaepe è stata condannata all’ergastolo dopo essere stata giudicata colpevole di 10 omicidi (otto turchi, un greco e un agente di polizia) in Germania fra il 2000 e il 2007, al termine del processo a suo carico, e di altri quattro membri della banda, iniziato nel 2013 presso l’Alta corte di ...

Germania - Ergastolo per la neonazista Beate Zschaepe : Monaco, 11 lug. (AdnKronos/Dpa) – La leader del gruppo neonazista tedesco dell’Nsu (Nationalsozialistischer Untergrund) Beate Zschaepe è stata condannata all’ergastolo dopo essere stata giudicata colpevole di 10 omicidi (otto turchi, un greco e un agente di polizia) in Germania fra il 2000 e il 2007, al termine del processo a suo carico, e di altri quattro membri della banda, iniziato nel 2013 presso l’Alta corte di ...

'Laura uccisa per punire la madre' Il Pg : 'Conferma Ergastolo a Russo' : Tutto il suo mondo restava la sua famiglia. Non conosceva altro. Anche perché lei e Roberto si erano conosciuti da giovanissimi. Poi la scoperta. La ricevuta di una vincita al lotto di 10 mila euro, ...

Omicidio di Fortuna - Ergastolo confermato in Appello per Titò - nessuno sconto alla convivente : ergastolo confermato per Raimondo Caputo, detto ' Titò', ritenuto colpevole delle violenze sessuali e dell'Omicidio di Fortuna Loffredo, la bimba del Parco Verde di Caivano, scaraventata nel vuoto dal ...

Confermata la condanna all'Ergastolo a Raimondo Caputo per gli abusi alla piccola Fortuna Loffredo : La terza Corte d'Assise di Appello di Napoli, presidente Vincenzo Mastursi, ha confermato la condanna all'ergastolo inflitta in primo grado circa un anno fa: Raimondo Caputo, detto Titò, è ritenuto colpevole di avere abusato della piccola Fortuna Loffredo e per averla scaraventata dal terrazzo dell'ottavo piano quando lei si ribellò all'ennesima aggressione nel Parco Iacp di Caivano (Napoli), il 24 giugno 2014.Confermati ...

Fortuna - Ergastolo per Raimondo Caputo. La madre : "Via dalla Campania per dimenticare" : ergastolo per Raimondo Caputo, detto Titò, l'uomo accusato di aver abusato e causato la morte della piccola Fortuna Loffedo, la bimba morta il 24 giugno 2014 dopo un volo dall'ottavo piano di un palazzo di Caivano. La...

Omicidio di Fortuna - Ergastolo confermato in Appello per Titò - nessuno sconto alla convivente : ergastolo confermato in Appello per Raimondo Cappuccio, detto "Titò" e confermati anche i 10 anni per la sua ex convivente Marianna Fabozzi ritenuti il primo l'assassino di...

Omicidio Fortuna Loffredo - oggi sentenza Titò/ Ultime notizie : mamma di 'Chicca' : "Ergastolo per Caputo" : Omicidio Fortuna Loffredo, oggi la sentenza di secondo grado a Raimondo Caputo detto Titò. La mamma della piccola 'Chicca' confida nella conferma dell'ergastolo.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 12:34:00 GMT)

Il segreto anticipazioni : Ergastolo per SEVERO - colpa di FRANCISCA!!! : Con la morte di Candela Mendizabal (Aida De La Cruz), a Il segreto, comincerà un periodo davvero buio per SEVERO Santacruz (Chico Garcia), il quale verrà presto accusato dell’omicidio di Venancia Almagro (Inma Sancho); come abbiamo già avuto occasione di anticipare in precedenza, l’imprenditore rapirà l’anziana donna, responsabile tra l’altro del decesso di Candela, per scoprire dove ha nascosto il piccolo Carmelito. ...