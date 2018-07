Epatite C | colpisce anche gli adolescenti | le nuove cure funzionano

meteoweb.eu

(Di giovedì 26 luglio 2018) In Italia, come nel resto del mondo, non e’ solo la fascia adulta ad essere colpita dal virus dell’C. L’infezioneinfatti migliaia di. Lo ricorda, in vista del World Hepatitis Day di sabato, Giuseppe Indolfi, esperto dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. “In questo caso la principale modalita’ di trasmissione dell’infezione e’ quella materno-fetale – spiega l’esperto -. Nel mondo si pensa che siano 4 milioni le persone sotto i 15 anni infette, mentre in Italia ogni anno ci sono circa mille parti da donne che hanno l?infezione, da qui la stima,sein questa fascia c’e’ una percentuale di pazienti ‘sommersi'”.per questi pazienti, di cui il 3% sviluppa conseguenze gravi della malattia, dalla cirrosi alla fibrosi del fegato, sono disponibili da luglio 2017 ...